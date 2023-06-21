Göz-Göz’de rota Eren

Spor Toto 1. Lig'de transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Göztepe, Erzurumspor FK'nın golcü ismi Eren Tozlu'ya kanca attı. Bu sezon 31 maçta 13 gol, 5 asist ile lige tutunmaya çalışan Erzurum temsilcisini ipten alan 32 yaşındaki Tozlu, gösterdiği performans ile sarı-kırmızılı ekibin radarına girdi. Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest ile Altınordu'dan Ali Dere ile söz kesen ve Giresunspor'un kalecisi Ferhat Kaplan ile de anlaşan İzmir temsilcisi, rotayı hücuma çevirdi. Geçtiğimiz günlerde adı Manisa FK ile anılan Tozlu ile geçen sezon devre arasında Göztepe yine ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

LİSTEDE İLK SIRADA

Göztepe'de transferin başındaki isim olan Sportif Direktör Ivan Mance'ın tecrübeli golcüyü ilk sıraya yazdığı ifade edildi. Sezonun tamamlanmasıyla vakit kaybetmeden oyuncuyla temas kuran kurmaylar, olumlu görüşmeler sonucunda Eren ile görüşmeleri önemli bir noktaya getirdi. Birçok 1. Lig ekibinin talip olduğu tecrübeli golcü, Göztepe'nin taraftar profili, kurumsal yapısı nedeniyle tercihini sarı-kırmızılı ekipten yana kullanacağı iddia edildi. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek hücumcunun bonservis engelinin de olmaması transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.

ALTINORDU İLE TRANSFER KÖPRÜSÜ

Geçtiğimiz devre arasında Altınordu'ya Hüsamettin'i bonservis bedeli olmadan gönderen Göztepe, geçen hafta kırmızı-lacivertli ekibin sol beki Ali Dere ile anlaşmıştı. Bu transfer köprüsünü genişleten sarı-kırmızılı ekip son olarak Eyüpspor'dan Altınordu'ya kiralık olarak gelen Metehan Mimaroğlu'na kanca atmıştı. 2. Lig'e düşen İzmir ekibinin yıldızlarını göz hapsine alan Göztepe'nin bir çok futbolcuya kanca attığı öğrenildi.

GÖZ-GÖZ'DE YENİ İDDİA

Kadrosuna genç oyuncu takviyesi de yapacak Göztepe'nin, Senegal 1. Lig takımlarından Diambars forması giyen 20 yaşındaki Senegalli sol kanat oyuncusu Ibrahima Sory Diallo ile ilgilendiği iddia edildi. Genç oyuncu ile İzmir temsilcisinin yanı sıra İsviçre kulüplerinin de temas kurduğu öğrenildi. Göztepe'nin de hisselerinin çoğunluğunun sahibi olan Sport Republic şirketinin düzenlediği turnuvada Diambers takımının attığı 7 golün 6'sına (4 gol, 2 asist) doğrudan katkı veren Diallo, sarı-kırmızılı scoutlarının dikkatini çekmeyi başardı.