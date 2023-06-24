Göztepe’de Metehan tamam

Spor Toto 1. Lig'de transfer çalışmalarına son hız devam eden Göztepe, Metehan Mimaroğlu transferinde sona yaklaştı. Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest ve Altınordu'dan Ali Dere prensipte anlaşan Göz-Göz, 28 yaşındaki Mimaroğlu transferini de bitirmek üzere. Yapılan görüşmelerin ardından büyük ölçüde anlaşmanın sağlandığı kaydedilirken, deneyimli kanat oyuncusunun bonservisini elinde bulunduran Eyüpspor ile karşılıklı imzaların atılacağı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı yönetimle görüştüğü belirtilen Mimaroğlu'nun bonservis bedelindeki küçük pürüz halledildikten sonra imzayı atacağı öğrenildi. Altınordu'da kiralık olarak oynayan ve kırmızı-lacivertli ekibin 2. Lig'e düşmesi nedeniyle yaprak dökümü sürerken takımda kalmak istemeyen Mimaroğlu, Göztepe'nin taraftarıyla ünlü bir camia takımı olması nedeniyle oldukça istekli olduğu ifade edilmişti.

İMZA BAYRAMDAN SONRA

Transferin hızlıca sonlanması için Eyüpspor'a için baskı yapan Mimaroğlu'nun İzmir temsilcisi ile şampiyonluk yaşamak istediği belirtildi. Daha önce Karacabey Bld, Konyaaltı Bld, Göngören Bld, Edirnespor, Velimeşe, Alibeyköyspor, Osmaniyespor, Adana Demirspor ve Ümraniyespor formalarını terleten oyuncunun bayramdan sonra sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

FERHAT'A BONSERVİS ENGELİ

Geçen hafta Giresunspor'un tecrübeli kalecisi 34 yaşındaki Ferhat Kaplan'ın sarı-kırmızılı yönetim ile ön görüşme yaparak prensipte anlaştığı iddia edilmişti. Ancak tarafların bonservis bedelindeki anlaşmazlık nedeniyle masadan kalktığı öğrenildi. Önümüzdeki haftalarda tecrübeli kaleci ile yeniden masaya oturacak olan İzmir temsilcisi ise transferden vazgeçmedi. Kaledeki eksiğini deneyimli file bekçisi ile kapatmaya kararlı olan Göz-Göz'ün bayramdan sonra Metehan Mimaroğlu ile birlikte Kaplan'a da imza attırması bekleniyor.