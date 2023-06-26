Göz-Göz sağ şeritte

Göztepe transferde sağ şeride geçti. İzmir ekibi, sezonun tamamlanmasıyla veda mesajı yayınlayan sağ bek Tarık Çamdal'ın alternatifini Ankara'da buldu. Sarı-kırmızılı yönetim, Keçiörengücü'nün genç savunmacı Ogün Bayrak'a kanca attı. Geçtiğimiz sezon Tuzlaspor'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Bayrak ile anlaşan İzmir ekibi, transferi bir an önce noktalamak istiyor.

TEKNİK EKİP ONAYLADI

Göztepe Sportif Direktörü ve transferin bir numaralı ismi olan Hırvat Ivan Mance ve teknik ekip Ogün'ün savunmada görev yapan Emir Ortakaya, Dino Arslanagic, Atınç Nukan ve İsmail Köybaşı dörtlüsüyle tam olarak uyum sağlayabileceği kanaatinde.

İMZA ŞOV YAPACAK

Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere ve Metehan Mimaroğlu, Giresun'dan kaleci Ferhat Kaplan ile el sıkışan Göztepe transferin en haraketli ekibi olarak dikkat çekiyor.

GÖZTEPE'DE TİJANİC'İN AKIBETİ NETLEŞMEDİ

Göztepe iç ve dış transferde yoğun bir mesai harcarken, David Tijanic'in geleceği netleşmedi. Geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan takımı Al Adalah takımına kiralanan Sloven oyuncu, takımın küme düşmesinin ardından satılamadı. İki kulüp arasında yapılan sözleşme gereği Al Adalah ligde kalması halinde Tijanic'in satın alma opsiyonunu kullanacaktı. Ancak lige tutunamayan Adalah, Tijanic'i Göztepe'ye geri göndermek zorunda kaldı. Oyuncuyu elden çıkarmak isteyen kurmaylar ise başka kulüplerden teklif beklemeye başladı. 2026'ya kadar kontratı olan David Tijanic'e henüz taiip çıkmaması sıkıntı yarattı.