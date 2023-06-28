Göz-Göz’ün gözü kapıda

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan sezondan daha kaliteli ve alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvayan Göztepe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İzmir temsilcisinde transfer listesinde bulunan birçok isimle görüşmeler sürerken, gündeme son olarak Adana Demirspor'dan Mustafa Kapı'nın geldiği iddia edildi. Dış transferde Ali Dere, Metehan Mimaroğlu ve Ferhat Kaplan ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların genç orta saha için Güney ekibinin başkanı Murat Sancak ile iletişime geçtiği ve bayramdan sonra yapılacak görüşmenin ardından transferin netlik kazanacağı ifade edildi.

LİLLE'DE DE FORMA GİYDİ

Denizlispor altyapısından yetiştikten sonra Galatasaray'a giden ve sergilediği performansla A takıma kadar yükselen 20 yaşındaki yıldız, ardından Fransız ekibi Lille'in yolunu tutmuştu. Avrupa'da geçirdiği 1.5 yıllık süreçte istediği çıkışı yapamayan Mustafa, sonrasında rotasını Adana Demirspor'a çevirmişti. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mustafa'nın transferini kurmaylar kiralama formülüyle bitirmek istiyor.

TARKAN İMZALADI

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, son olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen Tarkan Serbest'e imzayı attırdı. Sarı-kırmızılıların ilk transferi olan 29 yaşındaki stoper/ ön libero ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Austria Wien altyapısından yetişen ve uzun süre A takım formasını giyen Tarkan, 2019- 2020 sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya transfer olmuştu. Son 4 sezondur İstanbul ekibinde görev yapan gurbetçi futbolcu, geride kalan sezonda Süper Lig'de 11 karşılaşmada forma giydi.

İMZALAR SÜRECEK

İzmir temsilcisinde Tarkan'ın ardından prensipte anlaşmaya varılan iki futbolcunun da resmi imzayı atması an meselesi. Transferde temaslarına hız veren Göz-Göz'ün, anlaşmaya vardığı Altınordu'dan Ali Dere ve Eyüpspor'dan Metehan Mimaroğlu'nu da önümüzdeki günlerde duyurması ve transferde şov yapması öngörülüyor.