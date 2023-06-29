Göz-Göz’den çifte bomba

Spor Toto 1. Lig'de transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Göztepe, Polonyalı kaleci Jakup Szumski ve Trabzonsporlu Taha Altıkardeş'i kadrosuna katmak üzere. Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest'in transferini duyuran Eyüpspor'dan Metehan Mimaroğlu ile söz kesen Göz-Göz, 1. Lig'de transferin en çalışkan ekibi olarak göze çarpıyor. Geçtiğimiz hafta Giresunspor'dan kaleci Ferhat Kaplan ile anlaştığı öne sürülen ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle masadan kalkan sarı-kırmızılılar, şimdi de gözünü Samsunspor ile şampiyonluk yaşayan ve sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek başarılı file bekçisi Jakup Szumski'yi kestirdi İzmir ekibi, Szumski ve genç file bekçisi Arda'ya kaleyi emanet edip hata yapmak istemiyor.

TAHA BONSERVİSİYLE GELİYOR

Trabzonspor ile İzmir temsilcisinin yüzde 70'lik hissesine sahip Southampton arasında yürütülen transfer çalışmasında ise Göztepe karlı çıktı. Trabzon temsilcisi, uzun bir süreden beri transfer görüşmelerine devam ettiği, Hırvatistan A Milli Takım oyuncusu Mislav Orsic'i kadrosuna kattı. Southampton ile masaya oturan bordo-mavili kurmaylar, bu oyuncuya karşılık verdiği bonservis bedelinin yanı sıra Göztepe'ye genç oyuncularından Taha Altıkardeş'i bonservisiyle birlikte verdiği öne sürüldü. İzmir ekibinin bu takviyeyle birlikte savunmayı iyice sağlama aldı.

14 MAÇTA GOL YEMEDİ

Deneyimli file bekçisi Szumski, Legia U19 takımında profesyonel olurken, Legia Varşova, Piast Gliwice, Sosnowiec, Rakow, Erzurumspor FK ve Samsunspor formalarını terletti. Samsunspor ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli eldiven, 33 müsabakaya çıkıp 14 maçta da kalesini gole kapattı.

ALİ DERE İMZAYI ATTI

Göztepe, Altınordu forması giyen savunma oyuncusu Ali Dere'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest'in ardından ikinci takviyesini de savunmaya yaptı. Göz-Göz, Altınordu'da top koşturan 30 yaşındaki savunmacı Ali Dere'nin transfer edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "1992 doğumlu defans oyuncusu Ali Dere ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak Altınordu forması giyen Ali Dere'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.