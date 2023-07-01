Göz-Göz’den flaş hamle

Spor Toto 1. Lig'de transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Göztepe, son olarak Hırvatistan ekibi Slaven Belupo'da forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Ante Crnac'ı radarına aldı. Geçtiğimiz sezon Slaven Bolupo formasıyla 38 maçta forma giyen oyuncu 6 gol, 1 asistlik performans ile dikkatleri üzerine topladı. Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest ile Altınordu'dan Ali Dere'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sonlanacak genç oyuncu ile masaya oturarak Crnac ile yaptığı görüşmeleri önemli bir noktaya getirdi. Sezonun tamamlanmasıyla vakit kaybetmeden oyuncu ile temas kuran kurmaylar, birçok kulübün talip olduğu oyuncuyla söz kesti. Genç oyuncu, İzmir ve Göztepe ile ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda, tercihini sarı-kırmızılı ekipten yana kullandı.

MANCE KEŞFETTİ

Crnac'ın Göz- Göz'ün kurumsal yapısı ve dünyaca ünlü taraftarı nedeniyle İzmir temsilcisine sıcak baktığı ve Göztepe'de oynamaya oldukça istekli

olduğu ifade edildi. Transferin noktalanması ufak pürüzlerin giderilmesini bekleyen yönetim, bayramın ardından oyuncuya imzayı attırmayı planlıyor. Göztepe'de transferin başındaki isim olan Sportif Direktör Ivan Mance'ın genç oyuncuyu keşfettiği öğrenildi.

GÖZTEPE, OGÜN BAYRAK'I TRANSFER ETTİ

SARI-KIRMIZILI ekip, savunma oyuncusu Ogün Bayrak'la anlaştı. Yapılan açıklamada, 1998 doğumlu futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Ogün Bayrak'ın son olarak Tuzlaspor'da forma giydiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Keçiörengücü'nden bonservis bedeli ile transfer edilen Ogün'ün Spor Toto 1. Lig kariyerinde 70 maç bulunuyor. Ogün Bayrak'a Göztepe'mize 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

TAHA İMZA İÇİN İZMİR'E GELİYOR

GÖZTEPE, Trabzonspor'un 19 yaşındaki oyuncusu Taha Altıkardeş'i kadrosuna dahil ettiği öğrenilmişti. Genç oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe imza atmak için İzmir'e geleceği ifade edildi. Göztepe hisselerinin 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton'dan Mislav Orsic'i transfer etmesi üzerine genç oyuncusu Taha Altıkardeş'i sarı-kırmızılılara bonservisiyle birlikte vermişti. Trabzonspor'un Bursaspor'dan renklerine bağladığı genç stoper geçen sezon Süper Lig'de 3 maçta bordomavili formayı terletmişti.