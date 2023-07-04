Batuhan İzmir’e doğru

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu Ali Dere, Tarkan Serbest ve Oğun Bayrak ile güçlendiren Göztepe'de takviye çalışmaları sürerken, Samsun'un ardından gözler bu kez Trabzon'a çevrildi. Savunma ve orta alan takviyelerinin ardından forvet hattını da güçlendirmek için arayışlarını sürdüren İzmir temsilcisinin Samsunspor'dan Tanque ve Fofana'nın ardından, bonservisi Trabzonspor'da olan Batuhan Kör'ü kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Geride kalan sezonun ilk yarısında kiralık olarak forma giydiği Manisa FK'da 23 karşılaşmada forma giyen 22 yaşındaki golcü, rakip ağları 5 kez sarsma başarısı göstermişti. Sezonun ikinci yarısında ise 2. Lig ekibi 1461 Trabzonspor'da kiralık oynayan Batuhan 16 maçta ağları yine 5 kez havalandırırken, toplamda 39 maçta 10 gol kaydetti.

BJELİCA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Nenad Bjelica'nın Slovenya kampına almadığı forvetin yine kiralanacağı ifade edilirken, İzmir'e oldukça sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Bursaspor altyapısından yetişen genç golcü Türkiye U-21 Milli Takım formasını da terletirken, sarı-kırmızılı kurmayların transferi bir an önce bitirmek için büyük çaba sarf ettiği belirtildi.

DİOUF ISRARI

Göztepe, bonservis sorunu bulunmayan Senegalli oyuncu Mame Diouf ile ilgili ısrarını sürdürüyor. Son olarak Konyaspor forması giyen oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve İzmir temsilcisinin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. 35 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmelerde birçok konuda anlaşılırken tek sorun maaş konusunda oldu.

GÖZTEPE'DE AYRILIK RÜZGARI

İç ve dış transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Göztepe'de dün ayrılık rüzgarı esti. Sarı-kırmızılı yönetim, mevcut kadrodan sözleşmeleri sona eren kaptan Yasin Öztekin, Dino Arslanagic, Marko Mihojevic ve Tarık Çamdal'ın yanı sıra kiralık kontratlarının sona ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Emir Ortakaya, Ekrem Kılıçarslan, Ali Akman, Hikmet Çiftçi, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'la yolların ayrıldığını duyurdu. Kanat oyuncusu Yasin'in Kocaelispor ile temas halinde olduğu öğrenilirken, stoper Dino Arslanagic Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Hatta Club ile anlaşmaya vardı.