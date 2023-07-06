Bahoken bombası

Spor Toto 1. Lig'de transferin hızlı takımlarından Göztepe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Önce orta alan ve defansı güçlendiren İzmir temsilcisi, Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Altınordu'dan Ali Dere ve son olarak Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş'i renklerine katarak yeni sezona fırtına gibi başlamanın hesaplarını yapmaya başladı. Skor üretmekte zorlanan ve taraftardan bu konuyla ilgili sıkça eleştiri alan İzmir temsilcisi, rotayı hücuma çevirdi. Bir süredir arayışlarını sürdüren İzmir temsilcisi, çözümü Kasımpaşa'nın 31 yaşındaki forveti Stephane Bahoken ile çözmek için girişimlere başladı.

BİR SÜREDİR GÖZ HAPSİNDE

Göz-Göz, geçtiğimiz sezon İstanbul temsilcisinde 27 maçta forma giyen ve 4 gol, 2 asist ile dikkatleri üzerine çeken Bahoken'i kıskaca aldı. Kamerun milli takımının da formasını terleten deneyimli golcü, sarı-kırmızılı ekip ile masaya oturdu. Sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek oyuncuyu kadrosuna katmak için Kasımpaşa'nın kapısını çalan İzmir ekibi, İstanbul temsilcisi ile bonservis bedeli konusunda büyük oranda anlaştı. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance ve yönetimindeki teknik ekibin oyuncuyu bir süredir incelediği ve 1. Lig'de önemli işlere imza atacak bir isim olduğunu düşündükleri ifade edildi. İlk olarak Süper Lig'den 1. Lig'e gelmekte çekingen olan deneyimli oyuncu, Göztepe'nin uluslararası kurumsal yapısı nedeniyle fikrini değiştirdiği öğrenildi.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANIYOR

2023-2024 sezonun hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam eden Göztepe, transfer döneminde kabuk değiştirmeye başladı. Geçen sezon Play-Off oynayıp Süper Lig'e yükselme hayallerini gerçekleştiremeyen sarı-kırmızılılar, şu ana kadar 10 futbolcu ile yollarını ayırıp 4 yerli ismi kadrosuna dahil etti. Göz-Göz bu süreçte Tarık Çamdal, Yasin Öztekin, Emir Ortakaya, Ali Akman, Ekrem Kılıçarslan, Hikmet Çiftçi, Emirhan Delibaş, Marko Mihojevic, Dino Arsalanagic ve Ajdin Hasic'le vedalaştı.