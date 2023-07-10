Savunma trafiği

Spor Toto 1. Lig'de takviye çalışmalarını sürdüren Göztepe'de gündeme bir savunmacı daha geldi. Kadrosunu sol bek Ali Dere, stoper/ön libero Tarkan Serbest, sağ bek Ogün Bayrak ve stoper Taha Altıkardeş olmak üzere 4 isimle güçlendiren İzmir temsilcisinin tercihi yine stoper oldu. Sarı-kırmızılıların son olarak Bandırmaspor'dan ayrılan 25 yaşındaki savunmacı Alpay Koldaş'a kanca attığı öğrenildi. Son iki sezon Bandırma ekibinin formasını terleten tecrübeli stoper geride kalan sezonda 25 karşılaşmada görev yaparken, 2 golün de pasını verdi.

GİDENLERİN YERİ DOLUYOR

İzmir temsilcisinde yolların ayrıldığı savunmacılar Dino Arslanagic, Marko Mihojevic, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal'ın ardından yapılan takviyelerle bu isimlerin yerleri de büyük oranda dolduruldu. Sarı-kırmızılı kurmaylar Alpay transferiyle savunma hamlelerini büyük oranda noktalamayı planlarken, hücum hattına yoğunlaşacak. Orta alanda Tunay ile büyük oranda anlaşan Göz- Göz, ileri uç için Kubilay, Dibba, Mahoken ve Diouf gibi gündeminde yer alan isimlere imza attırmak için çaba sarf etmeye devam edecek.

TİJANİC'E TALİPLER VAR

Göztepe'nin elden çıkarmaya çalıştığı orta saha oyuncusu David Tijanic'e talipler çıktı. Kulüp tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenen yabancı oyuncusu olan Sloven futbolcuya Suudi Arabistan'dan Al Feiha ve Damak takımlarının talip olduğu ifade edildi. Geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Adalah'a giden ancak takımının küme düşmesiyle yeniden İzmir ekibine dönen Tijanic'e bir kez daha aynı ülkenin yolu gözüktü. Yönetimin oyuncuyu satın alınma opsiyonuyla kiralayacağı kaydedildi.