Son karar Lis

SPOR Toto 1. Lig'de transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Göztepe, kaleci transferinde sona yaklaştı. Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak ve son olarak Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş'i renklerine bağlayan İzmir temsilcisi, bir süredir yürüttüğü kaleci harekatında sürpriz bir hamle yaptı. Geçtiğimiz hafta Giresunspor'dan Ferhat Kaplan ile anlaştığı ancak pürüzler nedeniyle masadan kalktığı iddia edilen sarı-kırmızılı ekip Samsunspor'un Polonyalı kalecisi Szumski'yle de anlaşma sağlayamamıştı. İzmir ekibi son olarak kaleci transferinde bitirici vuruşu yaparak bonservisi Southampton'da olan Altay'ın eski kalecisi Mateusz Lis'i kiralamakta karar kıldı. Prensipte anlaşılan oyuncu ile bir aksilik olmazsa söz kesilecek.

İMZA ATMAYA GELECEK

DENEYİMLİ file bekçisinin İzmir'e gelip sağlık kontrolünden geçeceği ve ardırdan resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Geçen sezonu Fransız Troyes'da kiralık geçiren 26 yaşındaki Polonyalı eldiven 9 maça çıktı. Altay'ın Süper Lig'de yer aldığı 2021-2022 sezonunda kalesini koruyan Lis, geçen sezon Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Rebuplic şirketinin yönettiği Southampton'a imza atmış ve Troyes'e kiralanmıştı. Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Lis'i iki takım arasında oynanan İzmir derbisinde izleyip Southampton'a almıştı.

GÖZLER MAME DİOUF'TA

GÖZTEPE'DE kronikleşen gol sorununa çözüm olması beklenen 35 yaşındaki Mame Briam Diouf'un akıbeti henüz netleşmedi. Sezon tamamlanınca transfer için kolları sıvayan İzmir ekibi, bütün takviyeleri orta saha ve defansa yaptı. Son olarak kaleye yapılacak takviye ile birlikte sarıkırmızılı camiada iyice forvet beklentisi oluştu. Geçtiğimiz gün Bahoken ve Pa Dibba haberleri ile heyecanlanan taraftarlar, birçok ismin anıldığı belirsiz nedeniyle tedirgin kaldı. Diouf transferindeki ufak pürüzleri halletmek için çabalayan İzmir temsilcisi, önümüzdeki günlerde transferi netleştirecek.

GÖZ-GÖZ'DEKİ YABANCI SORUNU

GÖZTEPE'Yİ yabancı oyuncu telaşı sardı. Kadrosunda 8 yabancı oyuncusu bulunan sarı-kırmızılılar, statü gereği yabancı oyuncu transfer edemeyecek. Mamah, Ngalina, Traore, Loue, Palmer, Tijanic, Kvasina ve son transfe Diallo'nun gelmesiyle yabancı sayısı 8'e ulaşınca İzmir ekibinin transfer yapabilmesi için yabancı oyuncu göndermesi gerekecek.