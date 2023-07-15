Göz-Göz’ün Emir aşkı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Emir Ortakaya'dan bir türlü vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılı ekipte geçen sezon Fenerbahçe'den kiralanan ve sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-lacivertli ekibe geri dönen 19 yaşındaki oyuncunun yeniden kiralanması gündeme geldi. Stoper Dino Arslanagic ve sağ bek Tarık Çamdal'ın takıma vedasının ardından savunmaya takviye için kolları sıvayan İzmir ekibi, Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş ve son olarak Southampton'dan Mateusz Lis'i renklerine bağlamıştı.

ANKERSEN TALİMAT VERDİ

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımın değişmezleri arasına giren Emir'in Göztepe'de 1 sene daha geçirmesi için kurmaylar harekata başladı. Danimarkalı Rasmus Ankersen'in, Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ye oyuncuyu 1 sezon daha takımda tutması için talimat verdiği öne sürüldü. F.Bahçe ise yeni sezon kampına katılan Emir'in gelişimini sürdürebilmesi için bir yıl daha kiralık verilmesine sıcak bakıyor. Emir'in sürekli forma giymesi ve Göztepe'de mutlu olması transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor.

SARI-KIRMIZILILAR SAHNEYE ÇIKIYOR

Göztepe, yeni transferleriyle ilk kez bugün taraftarının karşısına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, İtalya kampı öncesi sezonun ilk özel maçında İngiliz temsilcisi Southampton'u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki zemin bakımı çalışmaları sürdüğü için son anda Doğanlar Stadı'na alınan hazırlık karşılaşması saat 20.15'te başlayacak. Gürsel Aksel Stadı için satılan maç bileti bedellerinin taraftarlara 9 gün içinde iade edileceği açıklanırken, Doğanlar Stadı'ndaki karşılaşmanın bilet fiyatları kale arkası 25, maraton 50, numaralı 75, VIP 100 TL olarak belirlendi.

GÖZTEPE'DEN YENİ TRANSFER

Sarı-kırmızılı ekip, hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş ile anlaştı. Transferin ardından sosyal medyadan yapılan açıklamada, 1997 doğumlu futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kanatsızkuş'un son olarak Çaykur Rizespor'da forma giydiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Çaykur Rizespor'dan bonservis bedeli ile transfer edilen Kubilay'ın Süper Lig'de 104, Trendyol 1. Lig kariyerinde 62 maç bulunuyor. Kubilay Kanatsızkuş'a Göztepe'mize 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.