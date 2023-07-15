Göztepe duyurdu! Ibrahima Sory Diallo kadroya katıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, A. Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton'dan Mateusz Lis ve Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna kattığını açıklamıştı.

İzmir temsilcisi, son olarak Senegal 1. Ligi takımlarından Diambars forma giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ibrahima Sory Diallo'yu transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "2003 doğumlu hücum oyuncusu Ibrahima Sory Diallo ile 1 yıl opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ibrahima Sory Diallo'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.