Göz-Göz umut verdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İzmir'de İngiltere Championship ekibi Southampton'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 1'inci dakikada ilk tehlikeli atak Göztepe'den geldi. Savunmadan seken topa Yalçın'ın gelişine çektiği şut az farkla auta çıktı. 9'uncu dakikada Prowse'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda Lis topu son anda kornere çeldi. 26'ncı dakikada sol çaprazda topu alan Yalçın'ın şutunda fileler havalandı: 1-0. 54'üncü dakikada Göztepe yeni transferi Diallo ile gole çok yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topu iyi kontrol eden Senegalli, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu auta gönderdi. 58'inci dakikada Southampton penaltı kazandı. Ancak atışı kullanan kaptan Prowse'un ayağı kayınca, top büyük bir farkla üstten dışarı gitti. 64'üncü dakikada Southampton beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Aribo ortasını yaptı, topu önünde bulan Alcaraz gelişine sert bir şutla skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 bitti.

TEKNİK EKİBE IVESA DAHİL OLDU

Göztepe yönetimi teknik ekibe yaptığı takviyelerle de dikkat çekiyor. Bu sezon İzmir ekibinin kalesini koruyacak Mateusz Lis, Arda Özçimen ve Berkin Özgür ile çalışacak baş antrenör belli oldu. Ülkemizde Eskişehirspor ve Elazığspor takımlarında forma giyen 45 yaşındaki Hırvat antrenör İvesa, yeni sezonda Göztepe'nin yeni kaleci departman şefi olarak göreve başladı.

SARI-KIRMIZILILARA FORMA SPONSORU

Göztepe, İzmir merkezli Türkiye'nin öncü lojistik firmalarından Lemar Lojistik ile iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Lemar Lojistik, sarı-kırmızılı ekibin forma sponsoru oldu. Önümüzdeki sezonda Göztepe Futbol A Takımı, sezon sonuna kadar tüm resmi lig, Türkiye Kupası ve özel müsabakalarında, formaların göğüs bölümünde "Lemar Lojistik" markasının logosuyla sahaya çıkacak.

DİALLO GÖZTEPE'DE

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, yeni transferleriyle gücüne güç katıyor. Göz-Göz son olarak Diambars forması giyen 20 yaşındaki Senegalli sol kanat oyuncusu Ibrahima Sory Diallo ile 1 yıl opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin ardından kulüpten yapılan açıklamada, "İbrahima Sory Diallo'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest'i, Altınordu'dan Ali Dere'yi, Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak'ı, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş'i, Southampton'dan Mateusz Lis'i, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u renklerine bağlayan Göz-Göz, böylece 7. transferini gerçekleştirmiş oldu.