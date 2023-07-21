Göz-Göz’ün hücum planı

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğa gözünü diken Göztepe'de transferde hücum planını yeniden devreye soktu. Dış transfere savunma hattından başlayan Göz-Göz, ardından hücum bölgesine Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş, Konyaspor'dan Mame Diouf'u monte ederek ön bölgede gücüne güç katmıştı. Bu sene ileri uçta daha üretken olmak isteyen İzmir ekibi, listesine bir golcü daha ekledi. Geçtiğimiz sezona Gaziantep Futbol Kulübü'nde başlayan ancak deprem felaketi nedeniyle Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a kiralık olarak transfer olan 35 yaşındaki Angelo Sagal gündeme geldi.

MENAJERİ İLE İLK TEMAS KURULDU

Sözleşmesi biten ve şu an boşta olan Şilili oyuncuyla menajeri kanalıyla bağlantıya geçen yönetim, transferi en kısa sürede bitirmek istiyor. Deneyimli oyuncuya birçok kulüpten teklif olduğu ancak sarı-kırmızılı ekibin uluslar arası kurumsal yapısı ve uzun süredir Türkiye'de forma giymesi nedeniyle Göztepe'nin bir adım önde olduğu öğrenildi. Bonservis engeli olmayan oyuncuya ilk teklifini yapan Göztepe yönetimi, Şilili yıldız isimden pazartesi gününe kadar cevap bekliyor.

FİKSTÜR DEJAVUSU

Trendyol 1. Lig'de önceki gün 2023-2024 sezonu fikstürü çekilirken Göztepe, geçen yılla aynı başlangıç ve bitişe imza atacak. Sarıkırmızılılar tıpkı 2022-2023 sezonunda olduğu gibi maratona Sakaryaspor maçıyla başlayıp, normal sezonu Bodrumspor maçıyla tamamlayacak. Geçen sezon Sakaryaspor deplasmanıyla lige giriş yapan Göztepe bu kez yeşil-siyahlıları Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak. Göztepe, geride kalan sezonda son haftayı ise Bodrumspor deplasmanında tamamlarken bu sene de yine yeşil-beyazlılarla Bodrum'da yapacağı maçla 2023- 2024 sezonunu bitirecek. Göztepe, ezeli rakibi Altay'la ise 4. haftada Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki derbide karşı karşıya gelecek.

İTALYA KAMPI YARIN BAŞLIYOR

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki kampın ilk etabını tamamladı. Yarın İtalya'nın Ronzone kentine hareket edecek sarı-kırmızılılar, burada 10 günlük bir kamp süreci daha geçirecek. İtalya'nın yerel ekipleriyle hazırlık karşılaşmalarına çıkacak İzmir ekibi, kampı 2 Ağustos'ta sonlandırarak İzmir'e hareket edecek. Oynanacak karşılaşmalar ile ilgili detaylar İzmir temsilcisinin sosyal medya hesabından duyurulacak.

BEŞİKTAŞ'TAN BERKAY'I İSTİYOR

Göztepe dış transferde geleceğe yatırım yapmak için de kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda son olarak gündeme Beşiktaş'ın 20 yaşındaki orta sahası Berkay Vardar geldi. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 5 maça çıkan genç oyuncu ile masaya oturdu. Yapılan görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağlanırken İzmir ekibi, sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek oyuncuyu kadrosuna katmak için Beşiktaş yönetimiyle sıkı bir bonservis pazarlığa oturacak. Kara Kartal'da forma şansı bulmakta zorlanan Vardar'ın kendisini göstermek için İzmir ekibine transfer olmaya oldukça istekli olduğu öğrenildi.