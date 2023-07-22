Göz-Göz’de rota Rusya

Trendyol 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Göztepe'de transfer çalışmaları son hız sürüyor. Kadrosunu Tarkan Serbest, Ali Dere, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Mateusz Lis, Kubilay Kanatsızkuş, Ibrahima Sory Diallo ve Mame Diouf ile güçlendiren sarı-kırmızılılar, rotasyonu artırmak ve alternatifli bir kadro kurmak için temaslarına devam ediyor. İzmir temsilcisinin gündemine kanat oyuncusu Angelo Sagal'ın ardından şimdi de Kazak futbolcu Aleksandr Zuev'i aldığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların boşta olan oyuncu için temaslara başladığı ve oldukça istekli olduğu kaydedildi. Rusya ekibi Akad Chertanovo'da futbola başlayan 27 yaşındaki sol kanat Zuev, geride kalan sezonun ilk yarısında Khimki formasıyla 16 maça çıkarken, ikinci yarıda ise Krylya Sovetov'da 13 mücadelede görev yaptı ve 1 gol kaydetti. Kariyerinde 265 maça çıkan kanat oyuncusu, rakip ağları 18 kez havalandırırken, 23 de asist yaptı.

BONSERVİSİ ELİNDE

Deneyimli futbolcu daha önce Spartak Moskova, Rostov ve Rubin Kazan formalarını da terletirken, bonservisi ise elinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar maaş şartlarında anlaşma sağlandığı takdirde Kazak futbolcuyu renklerine katmanın hesaplarını yapıyor.

YENİ FORMALAR BEĞENİ TOPLADI

Göztepe Futbol Kulübü, 2023-2024 sezonunda giyilecek formaları tanıttı. Yeni formalar sosyal medya hesapyarından 'Arma', 'İsyan' ve 'Tam35' etiketleriyle paylaşıldı. Taraftarlar, kısa sürede bu paylaşımları beğeni yağmuruna tuttu.

3 AYRILIK YAŞANDI

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Göztepe'de geride kalan sezonu Afyonspor'da kiralık geçiren forvet Ege Özkayımoğlu, sezon başında Başakşehir'den transfer edilen kaleci Berkin Özgür ve son olarak Alanya Kestelspor'da oynayan Yılmaz Basravi ile yolların ayrıldığı öğrenildi. İzmir temsilcisinde Yasin Öztekin, Dino Arslanagic, Marko Mihojevic, Tarık Çamdal, Emir Ortakaya, Ekrem Kılıçarslan, Ali Akman, Hikmet Çiftçi, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın ardından yaz transfer döneminde ayrılan oyuncu sayısı 14'e yükseldi.