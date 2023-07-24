Emir umudu

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekibi Göztepe geçen sezon Fenerbahçe'den kiraladığı stoper Emir Ortakaya için yeniden harekete geçti. Göztepe yönetimi, lig bitiminde Fenerbahçe'ye dönen ancak sarı-lacivertlilerde şu ana kadar şans bulamayan genç oyuncuyu 1 sezon daha kiralamak için görüşmelere başladı. Emir, Fenerbahçe'nin oynadığı 4 hazırlık karşılaşmasının sadece 1'inde görev aldı ve UEFA Konferans Ligi kadrosuna adını yazdıramadı. Fenerbahçe'de stoper yoğunluğu nedeniyle Emir'in başka bir takıma kesin olarak kiralanacağı haberleri, Göz-Göz için umut ışığı oldu. Geçen sezon Göztepe'de en çok forma giyen oyuncuların başında olan ve gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki savunmacı için Süper Lig kulüplerinin de tekliflerde bulunduğu öğrenildi.

SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

Ancak Emir'in şartların oluşması durumunda tercihini Göztepe'den yana kullanması bekleniyor. Göztepe'de savunma bölgesinde Dino Arslanagic'in ayrılması sonrası Emir'in yeniden kiralanması teknik heyetin elini iyice güçlendirecek. Transferin hafta içi netleşmesi bekleniyor.

SARI-KIRMIZILILARIN GÖZÜ KARTAL'DA

Göztepe, orta sahaya yapacağı takviye için gözünü Beşiktaş'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibinin genç orta sahası Kartal Kayra Yılmaz'ı da kiralamak için devreye girdi. Son üç sezondur Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki orta saha için girişimde bulunan Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Kartal'dan yanıt bekliyor. Beşiktaş altyapısında yetişen futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de Ümraniye formasıyla 23 karşılaşmaya çıktı. U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen Kartal için eski kulübü Ümraniye yeniden talepte bulunurken, Göztepe'nin teklifi de Beşiktaş yönetimi tarafından değerlendiriliyor.