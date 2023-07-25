Göz-Göz kanat arıyor

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon çalışmalarını İtalya kampında sürdüren Göztepe'de bir yandan da kadro planlaması devam ediyor. Hücumda daha alternatifli bir kadro kurmanın ve kanat bölgesini güçlendirmenin hesaplarını yapan İzmir temsilcisinin gündemine son olarak Belçikalı Tuur Dierckx'i aldığı öğrenildi. Listesinde Angelo Sagal ve Gökhan Töre gibi isimler de bulunan sarıkırmızılıların son olarak Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen ve kulübüyle sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile temasa geçtiği kaydedildi.

6 GOL, 2 ASİSTLE OYNADI

Kariyerine ülkesi Belçika'nın Lierse takımında başlayan Dierckx, A takım düzeyine Club Brugge'le yükseldikten sonra Kortrijk ve Antwerp, Beveren'de de görev yaparken, son üç sezonu ise Westerlo'da geçirdi. Ülkesi dışında top koşturmayan Tuur Dierckx geçen sezon forma giydiği 34 maçın 15'inde sahaya ilk 11'de çıktı. Tecrübeli hücum oyuncusu rakip ağları 6 kez havalandırırken, 2 golün de pasını verdi.

3 KUPA KALDIRDI

Belçika'nın köklü kulüplerinde forma giyen Tuur Dierckx, kariyerinde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Tecrübeli kanat oyuncusu ilk kupasını 2015- 2016'da Club Brugge formasıyla Belçika Lig Şampiyonu olarak kaldırdı. İkinci kupasını aynı sezon aynı ekiple kaldıran 28 yaşındaki kanat Belçika Kupası'nı kazanmanın sevincini yaşarken, son olarak 2021- 2022'de KVC Westerlo ile Belçika 2. Lig'inde kupa kaldırdı.

58

Göztepe'nin kanat bölgesine yapmayı planladığı takviye için adı geçen Dierckx, kariyerinde 220 müsabakada görev yaparken bu süreçte rakip ağlara 36 gol bıraktı. Takım arkadaşlarına ise 22 golün pasını veren 28 yaşındaki futbolcu toplamda 58 gole direkt etki etti.