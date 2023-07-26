Kokovic dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de Futbol Metodolojisi Direktörü Radomir Kokovic, bu sezon A takımın başında teknik direktör olarak görev alacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1. Lig'de yabancı teknik adamların görev alması konusunda yeni bir karar almasının ardından Kokovic'in teknik direktörlüğü resmen açıklandı. Geçen sezon eşine az rastlanır şekilde oluşturulan 3'lü teknik heyet yapılanmasında tribünden görevini yapan Hırvat çalıştırıcı, bu sezon ise takımın dümeninde sahada yer alacak.

DAĞ VE ÖZKAYIMOĞLU YARDIMCI

Göz-Göz'de geçen sene takımı sahada yöneten teknik sorumlular Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu ile birlikte Fabio Viviani ve Sadık Ahmet Balcı yardımcı antrenör, Gökhan Kandemir performans departmanı sorumlusu, Vanja Ivesa kaleci departmanı sorumlusu, Süha Özen kaleci antrenörü ve akademi kaleci departmanı sorumlusu, Mert Yiğit spor bilimci, Bumin Kağan Yıldız kuvvet antrenörü, Hakan Özgür analiz departmanı sorumlusu, Süleyman Emre Üstün de analist olarak çalışacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Sportif Direktör Ivan Mance, "Radomir Kokovic ve diğer A takım antrenörlerinin, kulübümüzün hedeflerine ulaşma konusunda yetenek ve bağlılığa sahip olduklarına inanıyorum. Göztepe'yi temsil etmek için gereken yeteneğe ve kararlılığa sahipler" dedi.

HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI NETLEŞTİ

Göztepe yeni sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdürürken, özel maç programı da belli oldu. İzmir ekibi ilk olarak bugün Türkiye saati ile saat 18.00'de İtalya Serie C takımlarından FC Legnago Salus ile karşı karşıya gelecek. Göz-Göz, ikinci hazırlık maçında ise 29 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da İtalya Serie B takımlarından U. S. Cremonese ile karşılaşacak. Sarı-kırmızıların 1 Ağustos'ta bir rakiple daha oynayacağı ancak henüz maçın netleşmediği kaydedildi. Göztepe 2 Ağustos'ta İtalya kampını tamamlayıp yurda dönecek.

ARDA ÖZÇİMEN'E F.BAHÇE KANCASI

Göztepe'nin 21 yaşındaki kalecisi Arda Özçimen'e Süper Lig'den talip çıktı. İzmir temsilcisinde geride kalan sezonda kalesini 20 karşılaşmada başarıyla koruyan ve dikkatleri üzerine çeken file bekçisini Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İstanbul temsilcisiyle Emir konusunda temaslarını sürdüren sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'den Yusuf Kocatürk'ü de istediği kaydedilirken, sarı-lacivertlilerin de bu isimler karşılığında kadrosuna Fethiyespor altyapısından sarı-kırmızılı kulübe katılan ve geçen sezon düzenli forma şansı bulan genç eldiveni katmak istediği belirtildi.