Göz-Göz duvarı

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendirmeye devam eden Göztepe bu sezon rakiplerine adeta duvar örecek. Birçok önemli takviyeyle gücüne güç katan İzmir temsilcisi, savunmaya yaptığı hamlelerle dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar geride kalan sezonda da kadroda yer alan Atınç, İsmail, Yunus Emre, Uğur Kaan, Gottwalt ve Mihojevic'i şu ana kadar takımda tutarken defans hattını 5 yeni isimle takviye etti. Birinci bölgede oldukça alternatifli bir kadro kuran İzmir ekibi kalesini de deneyimli file bekçisi Mateusz Lis'e emanet ederek savunma hattını tamamladı.

HAMLE ŞANSINI ARTIRDI

Transfer döneminde hamlelerinin büyük çoğunluğunu defansif bölgeye yapan Göz-Göz, Ali Dere, Tarkan Serbest, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş ve son olarak Ümit Akdağ'ı kadrosuna monte etti. Göztepe, bu bölgede kadro derinliğini ve hamle şansını daha da artırdı. Şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılarda, yapılan son hamlelerle stoperde 6, sol bekte 3'e, sağ bek pozisyonunda ise iki oyuncu yer aldı. İzmir temsilcisinde geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak forma giyen Emir Ortakaya'nın da takıma katılması beklenirken, sarıkırmızılı ekip savunma hattıyla rakiplerine adeta gözdağı verecek.