Ankersen garantisi

Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı olarak ortağı olduğu Sport Republic şirketiyle geçen yıl Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'ini devralan Danimarkalı Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen, İtalya kampını ziyaret ederek yeni sezon hedefleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Geçen yıl Göztepe'yi yeniden inşa ederken bazı hatalar yaptıklarını itiraf eden Ankersen, "Geçen sezondan daha iyi olacağız. Benim asıl arzum kulüp olarak gelişmeye devam etmemiz ve önümüzdeki mücadeleden heyecan duyuyorum" şeklinde konuştu.

'OYUNCULAR FARK YARATACAK'

"İyi transferler yaptık, bunları erken yaparak antrenörlere takımı oluşturma zamanı verdik" diyen Başkan Ankersen, "Üzerine inşa edeceğimiz harika temellerimiz var ve bizi bekleyenler konusunda heyecanlıyım. Sport Republic bünyesinde dünyanın her yerini kapsayan, çok sayıda bağlantısı olan ve farklı pazarlardaki oyuncular hakkında geniş bilgiye sahip olan 15 gözlemcimiz bulunuyor. Göztepe'ye fayda sağlayan büyük bir ağa sahibiz ve umarım taraftarlar bu yaz kulübe kazandırmayı başardığımız bazı oyuncuların büyük fark yaratacağını görebilirler" diye konuştu.

'TARAFTAR PROJEYE İNANSIN'

"Göztepe'deki ilk yılımda Göztepe gerçekten kalbime yakın bir yer haline geldi" diyen Ankersen, "İzmir'e gelmeyi seviyorum, kulübü seviyorum, kulübün ilgisini ve tutkusunu seviyorum. Sadece boş bir stadyum değil, gerçek bir ruhu ve gerçek bir tutkusu var ve bu oyuncular için bir şey ifade ediyor. Bu nedenle geçen sezonki büyük destekleri ve sabırları için herkese teşekkür etmek istiyorum ve umarım taraftarlar bizimle kalır ve projeye bizim kadar inanırlar" dedi.