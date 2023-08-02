Göz-Göz’den geleceğe yatırım

Göztepe Spor Kulübü, bünyesindeki 16 amatör branşta Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak için dünyanın birçok noktasında faaliyet gösteren Insider ile gerçekleştirdiği "Olimpik Sporlar Destek Projesi" iş birlikteliği dün Urla Tarihi Sabun Fabrikası'nda basına tanıtıldı. Amatör Branşlar Başkanı Mehmet Sepil, Insider CEO'su Hande Çilingir, Talat Papatya, milli sporcu Ferhat Arıcan ve Yasemin Ecem Anagöz'ün yanı sıra birçok sporcu ve yöneticinin katıldığı tanıtım toplantısında daha nitelikli sporcular yetiştirmek adına böylesi bir iş birlikteliğine imza atıldığı kaydedildi. Toplantıda konuşan Mehmet Sepil, bu iş birliğinin ardından amatör branşlarda önemli mesafeler alacaklarını vurgularken, "Belki olimpik branşlarda iş birliği yapılması Türkiye'de çok alışılmış bir şey değil ancak biz bu birliktelikle sporcu gençleri birleştiren ve geliştiren bir hayalin ortaya çıkacağından eminiz" dedi. Insider CEO'su Hande Çilingir ise "İnat, umut ve inancı Göztepe'de gördüğümüz için buradayız" ifadelerini kullanırken, yıllar önce duyduğu bir sloganın kendisini bu projeye başlama noktasında motive ettiğini belirtti: "Sadece Göztepe ama sadece futbol değil."

BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANACAK

Çilingir, gerçekleşen iş birlikteliği ile var olan branşların gelişimi, kulübe yeni branşlar kazandırmak, kadınların spordaki yerini artırmak, okul öncesi çağlarda çocukların spora kazandırılması ve dünya çapında başarıların sağlanması, salon iyileştirmeleri, daha profesyonel ekipmanlar, var olan branşlardaki sınıfların, antrenörlerin artırılması, iyi isimlerin takımlara kazandırılması adına bütçe düzenlemeleri ve gerekli her türlü yatırımın yapılması gibi projelerin yer aldığını ve Göztepe'de olimpik branşlarda büyük bir değişimin yaşanacağını vurguladı.

FERHAT ARICAN SÜRPRİZİ

Göztepe'nin Insider ile gerçekleştirdiği "Olimpik Sporlar Destek Projesi" iş birlikteliğinde Ferhat Arıcan sürprizi yaşandı. Toplantıya katılan isimlerde olan Milli Cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın doğum günü kutlandı.