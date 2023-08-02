Göztepe, Türkiye’deki en iyi projeye sahip

Göztepe'nin yeni forveti Mame Diouf, sarı-kırmızılıların Türkiye'deki en iyi projeye sahip kulüp olduğunu söyledi. Kariyerinde İngiltere'de Manchester United'da da forma giyen, Süper Lig'de geçirdiği 3 sezonda 101 maçta 40 gol atma başarısı gösteren 35 yaşındaki yıldız "Her zaman Göztepe'yi duyuyordum. Taraftarların nasıl olduğunu ve takımı nasıl sevdiklerini biliyorum ve bu gerçekten bu büyük kulübe katılma kararımı kolaylaştırdı" dedi. Taraftara da seslenen Diouf, "Bu takıma inanın. Takımı Süper Lig'e çıkarmak geldik" diye konuştu.