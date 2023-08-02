Sangare yoklaması

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdüren Göztepe'de kadro planması devam ederken gündeme yeni bir ismin geldiği iddia edildi. İzmir temsilcisinin Emir Ortakaya, Burak Kapacak ve Emre Demir'in ardından Fenerbahçe'de forma giyen sağ bek Nazım Sangare için de sarı-lacivertlilerle temasa geçtiği kaydedildi. Üç sezondur İstanbul temsilcisinde görev yapan ancak beklenen performansı sergileyemeyen 29 yaşındaki savunmacının Kanarya ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Sassuolo'dan sağ bek Mert Müldür ile anlaşmasının ardından iyice geri planda kalan Nazım'ın takımdan ayrılması beklenirken, teknik direktör İsmail Kartal'ın da planlarında yer almadığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı kurmayların deneyimli futbolcuyu kadroya katmak için projelerinden bahsederek ikna turlarına başladığı öne sürüldü.

MİLLİ FORMAYI TERLETTİ

Nazım Sangare Fenerbahçe'de 50 mücadelede forma giyerken bu süreçte 2 gol, 5 asist ile oynadı. A Milli formayı da 6 kez sırtına geçiren Sangare kariyerinde ise 315 karşılaşmada görev yaptı. Bu süreçte rakip ağları 33 kez havalandıran deneyimli savunmacı, 43 golün de pasını verme başarısı gösterdi.