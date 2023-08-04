Göztepe Tayfur’u istiyor

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam eden Göztepe, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. İzmir ekibi, savunma ve hücum ağırlıklı takviyelerin ardından rotayı bu kez sağ kanada çevirdi. Yönetim, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi 2025'e kadar Alanyaspor'da bulunan Tayfur Bingöl'ü radarına aldı. Daha önce üç sezon Göztepe forması giyen 30 yaşındaki eski sağ beki ile ilk teması gerçekleştiren kurmaylar, Güney ekibinin de nabzını yokladı. Tecrübeli oyuncu, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 yıllarında Göz-Göz formasını sırtına geçirerek gösterdiği performansla taraftarın büyük beğenisini toplamıştı. Transferin başındaki kilit isim olan Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın bir süredir oyuncuyu takip ettiği ve Bingöl'ü kadroya katmak için oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi.

IVAN MANCE OLDUKÇA ISRARCI

Yaptığı 10 takviyeyle transferin hızlı ve iddialı ekibi olan İzmir temsilcisi, Tayfur'u kısa sürede ikna ederek Alanyalı kurmaylarla bonservis pazarlığına oturmak istiyor.

SARI-KIRMIZILI EKİP EMİR'DEN VAZGEÇTİ

Yeni sezon öncesi İtalya kampını tamamlayarak İzmir'e dönen Göztepe, transferde Fenerbahçe'den tekrar kiralamak istediği stoper Emir Ortakaya'dan vazgeçti. Defansa Emir yerine Alanyaspor'dan 20 yaşındaki Ümit Akdağ'ı kiralayan Göz-Göz, takviye arayışlarına orta sahaya çevirdi. Bu bölgeye en az 2 transfer daha yapacak sarıkırmızılılar, bir yandan da dolu olan yabancı kontenjanını açmaya çalışıyor. Göztepe'nin golcü Marko Kvasina'yla yollarını ayırması beklenirken, adı daha önce kesin gidecekler arasında geçen Tijanic ise kamp döneminde göze girdi.

KANATSIZKUŞ: HEDEFE VARACAĞIZ

Göztepe'nin yeni transferi golcü Kubilay Kanatsızkuş, açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki oyuncu direkt şampiyon olmak istediklerini belirterek, "Çok sıkı çalışıyoruz.Göztepe'mizi ait olduğu yere hep beraber çıkarmak istiyoruz. çalışıyoruz. Ligin başlamasına kısa bir süre kaldı. İyi bir takım olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sene hata yapmadan hedeflerimize ulaşmak için elimizden gelen çabayı sergileyeceğiz. Sahada mücadelemizle bu arzumuzu kanıtlayacağız" dedi.