Çaıçara bombası

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Göztepe'de transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Sarıkırmızılıların, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasını terleten ve 22 maçta gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 34 yaşındaki Brezilyalı Junior Çaiçara'yı radarına aldığı öğrenildi. Sağ bek arayışını sürdüren ve ligin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran İzmir ekibi, deneyimli oyuncu ile masaya oturarak teklifini sundu. Süper Lig ve Bundesliga tecrübesi nedeniyle yönetimin transfer listesinde üst sıralarda konumlanan Çaiçara, kurmaylara yanıt vermek için süre istedi.

MANCE ISRARCI

Göztepe'de transferin başında bulunan Sportif Direktör Ivan Mance'ın oyuncuyla görüşmelerini bu hafta sıklaştırması bekleniyor. Teknik ekip ile oyuncuyu bir süredir göz hapsinde tutan Mance, son 7 sezondur Başakşehir forması giyen ve sözleşmesi sona eren oyuncunun transferini bir an önce bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, bir süredir görüştüğü Brezilyalı oyuncunun kıvrak bir sağ ayağa sahip olması ve ikili mücadelelerdeki soğukkanlılığına güveniyor.

GÖZTEPE'DEN BUCA ÖNÜNDE TATSIZ PROVA

Trendyol Birinci Lig ekiplerinden Göztepe, ligler başlamadan önce oynadığı son hazırlık maçında TFF İkinci Lig'in İzmirli ekiplerinden Bucaspor 1928'e 2-0 mağlup oldu. Göztepe'nin Urla'da bulunan Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan karşılaşma taraftarlara kapalı olarak oynandı. Konuk ekip, henüz 5. dakikada Erhan Kartal'ın attığı golle öne geçti. İki ekipte bulduğu fırsatları gole çeviremedi ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıya iki takımda değişiklikler yaparak başladı. Sarı-lacivertliler, 52. dakikada yıldız ismi Erhan Şentürk'ün golüyle müsabakayı 2-0 kazandı.