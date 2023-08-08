Ömer bayram kapışması

Trendyol 1. Lig'de alternatifli bir kadro ile şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Göztepe'de Ömer Bayram ısrarı sürerken, deneyimli futbolcuya bir başka Ege ekibinin de talip olduğu iddia edildi. İzmir temsilcisinin kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edilen 32 yaşındaki sol bek için Manisa FK'nın da devreye girdiği belirtildi. Bonservisi İstanbul temsilcisi Eyüpspor'da olan ve 2024'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacının takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, İzmir'i mi yoksa Manisa'yı tercih edeceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

DÖRDÜNCÜ BEK OLACAK

İzmir temsilcisinin kadrosuna katmak istediği Ömer Bayram eğer imzayı atarsa sol bekte oyuncu bolluğu yaşanacak. Göztepe'de Ali Dere, Yunus Emre Gedik ve bir başka tecrübeli isim İsmail Köybaşı ile forma savaşına girecek. Ömer, geride kalan sezonun sonunda da siyah-beyazlıların gündemine gelmiş ancak yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Geçen sezon transfer olduğu Eyüpspor'da 31 mücadelede 4 asist katkısı veren tecrübeli bek, önceki 4 sezon boyunca G.Saray'ın formasını giymişti

ÇORUM FK DA İLGİLENİYOR

İKİ Ege temsilcisi Göztepe ve Manisa FK'ya ek olarak, 1. Lig'in yeni ekibi Çorum FK'nın da Ömer Bay- ram'ı kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Birçok önemli takviyeyle güçlenen İç Anadolu ekibinin Eyüpspor kurmaylaedildi. rıyla ön görüşme yaptığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde oyuncuyla da temasa geçeceği kaydedildi. Ömer'in bu hafta içerisinde yeni takımına imza atması bekleniyor.

FATİH KURUCUK GÜNDEME GELDİ

Göztepe transfer çalışmalarını dört koldan sürdürürken, sarı-kırmızılıların gündemine bir ismin daha geldiği iddia edildi. İzmir ekibinin, Bandırmaspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk'la ilgilendiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların alt yapısından yetişen oyuncu ile bu hafta temasa geçilmesi bekleniyor. Tecrübeli stoperin Emir Ortakaya'nın yerine kadroya monte edilmesinin düşünüldüğü belirtilirken, geride kalan sezonda 18 mücadelede görev yaptı ve 3 kez de ağları sarstı. Fatih Kurucuk, kariyerinde Fethiyespor, Fatih Karagümrük ve Hatayspor formalarını da terletti.

SARI-KIRMIZILILAR UMUT VERMEDİ

GÖZTEPE, TFF 2. Lig'de yer alan Bucaspor 1928 ile özel maçta karşılaştı. Sarı-kırmızılıların oynadığı futbol sezona az bir zaman kala umut vermedi. Göz-Göz, Erhan Kartal ve Erhan Şentürk'ün golleriyle rakibine 2-0 mağlup oldu.