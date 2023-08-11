Göztepe’de rota Nielsen

GÖZTEPE, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, savunma hattına bir takviye daha yaparak arka bölgeye duvar örmek için kolları sıvadı. İzmir temsilcisi, İsveç Ligi ekiplerinden Malmö'de top koşturan 35 yaşındaki savunmacı Lasse Nielsen ile ilgileniyor. Oyuncuyu gündeme alan İzmir ekibi, hafta sonu deneyimli oyuncu masaya oturarak teklifini iletecek. Malmö'nün sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona erecek Danimarkalı stoperden bonservis bedeli talep etmeyeceği öğrenilirken bu durumun transferin gerçekleşme ihtimalini oldukça arttırıyor

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon savunmada gösterdiği performans ile rakiplerinin korkulu rüyası olmuştu. Göztepe Spor- tif Direktörü Ivan Mance'ın oyuncuyu bir süredir incelediği öğrenildi.