Göztepe’de ayrılık gerçekleşti! Junior ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 22 yaşındaki oyuncusu Loue Bayere Junior ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Göztepe, iç ve dış transferde çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton'dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş, Diambars'dan İbrahima Sory Diallo, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş, Konyaspor'dan Mame Diouf, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve Samsunspor'dan Celil Yüksel'i kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılarda bugün öğle saatlerinde 22 yaşındaki hücum oyuncusu Loue Bayere Junior ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Loue Bayere Junior'un Sırbistan ekibi FK Javor Matis'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Junior'a teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.