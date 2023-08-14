Göztepe kötü başladı

Trendyol 1. Lig'de iddialı bir kadro kuran Göztepe, sezona Sakarya mağlubiyetiyle başladı. İlk tehlikeli atak Göztepe'den geldi. 4. dakikada kullanılan kornerde Erdi'nin ters vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 8'de kaleci Lis'in uzun pasında topla buluşan Mamah'ın plasesini Cihan çeldi. 45+2'de Palmer'ın gönderdiği topa Diouf'un kafa vuruşunda top direkten döndü.

POZİSYONLARI HARCADILAR

İkinci yarıya Sakaryaspor hızlı başladı. 50. Dakikada Ali Ülgen'in ara pasını alan Dino ceza sahası içinde topu soluna çekip yerden vurdu ve takımını öne geçirdi. 68'de Palmer'ın kullandığı kornerde Atınç'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı. 84'te Sakaryaspor kontra atağında Muhammed'in pasında Kasongo topu kontrol edemedi ve kaleci Lis'in dokunduğu top Kasongo'ya çarparak auta gitti. 90+7'de Diouf'un pasında Kvasina ceza sahası içinde topu auta attı. 90+8'de orta sahada Yalçın'a sert bir faul yapan Muhammed kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda Göztepe'nin çabaları sonuç vermedi.

KOKOVİC İLE İLK MAÇ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni kuralla birlikte Trendyol 1. Lig'deki her kulübün saha içerisinde bir yabancı teknik direktör ya da antrenör bulundurmasına izin verince geçen sezon teknik ekibin başında Futbol Metodolojisi Direktörü olarak görev yapan Radomir Kokovic de sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü olarak ilk resmi maçına çıktı.