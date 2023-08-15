Göz-Göz’de isyan sürüyor

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kurarak başlayan Göztepe, 1. Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor'a 1-0 mağlup olarak sezona yenilgiyle başlarken taraftarlar ilk haftada evlerinde uzakta kalmaları nedeniyle tepkilerini sürdürdü. Bilindiği üzere İzmir temsilcisi, Gürsel Aksel Stadı'ndaki zemin bakım çalışmaları tamamlanamadığı için ilk hafta karşılaşmasını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynamak zorunda kaldı. İzmir'e 1.5 saat uzaklıktaki Akhisar'da ilk hafta maçını oynayan Göztepe, beklediği kadar taraftar desteğini bulamadı.

Yeni transferlerden Lis, Ali Dere, Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, Diouf ve Ogün Bayrak ilk 11'de oynarken İzmir ekibi karşılaşmada tek golle yıkıldı. Özellikle ilk yarının son bölümünde art arda goller kaçıran sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda varlık gösteremezken sahanın bakımının bitmemesi nedeniyle maçını Akhisar'da oynayan Göz-Göz, bu kez Akhisar Stadı'nın yetersiz zemininden kaçamadı

"ADAPTASYON SÜRECİ GEÇİRİYORUZ"

Sarı-kırmızılı taraftarlar hem maçta hem maç sonrasında sosyal medyadan ağır eleştirilerde bulunurken Çorum'la oynanacak bir sonraki iç saha maçının İzmir'de mi yoksa Akhisar'da mı oynanacağı merak konusu oldu. Hırvat çalıştırıcı Radomir Kokovic de ilk maçında mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Kokovic, "Aslında maçı kazanabilecek şansları ürettik ama bunları gole çevirme konusunda şanssızdık. Daha sonrasında bireysel hata sonucu kolay bir gol yedik. Ondan sonraki süreçte golü bulamadık. Takıma katılan çok fazla yeni oyuncumuz var ve adaptasyon süreci geçiriyorlar. Taraftarlarımızın gurur duyacağı bir takım olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

İŞTE O TWEETLER

@İBOEKİZ: Boş lafları bırakın. Stadımızda oynamaya ihtiyacımız var. Bizi bu hale düşürenlere yazıklar olsun diyorum. @DENİZ_SEVGİLİ: Acaba kamp döneminde ne yaptınız? Adaptasyon süreci niye bu kadar uzun sürüyor? Bu mağlubiyet Emre Can'a yazar. @ALPTEKORAL: Göztepe camiasına bu yaşananlar yakışmıyor. Beslenen umuda, takıma olan sevgiye yakışmıyor. Taraftar yalnız, takım sahipsiz. Emre Can istifa! @BURHANETTİNDEDE_: Biz ne zaman gümbür gümbür oynayıp rakibi boğan, şampiyonluğun en güçlü adayı olacağız? Her sene aynı masalları dinlemekten sıkıldık.

TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nın saha zemini yaz döneminde hazır hale getirilemediği için ilk maçını evinde oynayamazken, Akhisar Stadı'nın zemininde de büyük bozukluklar olduğu gözlendi. Göztepe taraftarları, Gürsel Aksel Stadı yeni sezona yetiştirilemediği için idarecilere tepki gösterip ilk 5 dakika tezahürat yapmadı. Sarıkırmızılılar, saha krizinde suçlu buldukları Kulüp CFO'su Emre Can'ı maç boyunca istifaya davet etti. Maçın ardından Göztepe Taraftar Grubu Derneği sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Paylaşımda, "Tüm yaşanan bu talihsizliklere rağmen hala Emre Can isimli beceriksiz yöneticinin ilişiğinin kesilmemesi akıl alır gibi değil. İstifa duyurusunu ve eksik bölgelerdeki takviyelerin yapılmasını bekliyoruz. Aksi durumda Çorum FK maçı ne Emre Can için ne de onu hala bu kulüpte tutan RASMUS YÖNETİMİ için rahatça izlenen bir maç olacak" ifadelerine yer verdi.

MESSAOUDİ TAMAM

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Cezayirli forvet Billal Messaoudi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "1997 doğumlu hücum oyuncusu Billal Messaoudi ve kulübü Kortrijk ile oyuncunun 30 Haziran 2024'e kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Billal Messaoudi'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Messaoudi'nin, Belçika Pro Lig kariyerinde 50, Cezayir 1. Lig kariyerinde ise 45 maç bulunuyor.