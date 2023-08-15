Göztepe, Ankaragücü’nün Fıratcan Üzüm ile prensip anlaşmasına vardı

Göztepe, Ankaragücü forması giyen 24 yaşındaki sağ bek Fıratcan Üzüm'le prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Transferde daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton'dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş, Diambars'dan İbrahima Sory Diallo, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş, Konyaspor'dan Mame Diouf, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ, Samsunspor'dan Celil Yüksel ve KV Kortrijk'den Billal Messaoudi'yi renklerine bağlayan İzmir temsilcisi, savunma hattına bir takviye daha yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü ile Fıratcan Üzüm transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncunun kısa bir süre içerisinde İzmir'e gelip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.