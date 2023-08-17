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Göztepe'den imza şov

Son olarak kadrosuna Fıratcan Üzüm ve Ahmed Ildız'ı katan Göztepe, şu ana kadar 13 transfer yapmış oldu. Göztepe’nin transferdeki son hamlesinin de Malmö'den Lasse Nielsen olması bekleniyor.

DHA
Göztepe’den imza şov

Sakaryaspor'a Akhisar'da 1-0 yenilerek 2023-2024 sezonuna mağlubiyetle başlayan 1'inci Lig ekibi Göztepe, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılılar alınan yenilginin ardından 3 transferi resmen bitirdi. İlk olarak Cezayirli kanat oyuncusu Billel Messaoudi'yi renklerine bağlayıp daha sonra Ankaragücü'nden Fıratcan Üzüm transferini resmileştiren Göztepe, son olarak da Ahmed Ildız'ı açıkladı.

Fıratcan ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalayan Göz-Göz, Ahmed'le de 1 yılı opsiyonlu 3 senelik mukavele yaptı. Bonservisi Alanyaspor'da olup son olarak Pendikspor'da forma giyen 26 yaşındaki Ahmed, geçen sezona Eyüpspor'da başladı. Sezonun ikinci devresinde Pendikspor'a kiralanan Ahmed, iki takımda toplam 31 maça çıkıp 4 gol attı. Rapid Wien'de yetişen orta sana oyuncusu, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'da top koşturdu.

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