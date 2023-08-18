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Haberler Göztepe İstanbul’a çıkarma

İstanbul’a çıkarma

Taraftarlar, Ümraniye ile oynanacak ilk deplasmanda takımın yanında olacak.

HABER MERKEZİ
İstanbul’a çıkarma
Gürsel Aksel Stadı'ndaki zeminin yeni sezona yetişmemesi nedeniyle taraftar ile yönetimin arası oldukça gergin bir şekilde sezona başlayan Göztepe'de 12. adam Ümraniyespor maçında her zaman olduğu gibi yine takımının yanında yer alacak. Cumartesi günü 19.15'te oynanacak karşılaşma öncesi İstanbul'a çıkartma yapma planı yapan taraftarlar, Ümraniye deplasmanında takımlarını yalnız bırakmayacaklar. Cuma günü mesai bitiminin ardından bir araya gelerek yola çıkma planları yapan taraftarlar, takımlarına tam destek verecek. İstanbul'daki Göztepe taraftarlarının da mücadeleye büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
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