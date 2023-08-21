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Göztepe’nin tadı yok

Sarı-kırmızılı ekip henüz gol sevinci yaşayamazken taraftarlar yine tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ
Göztepe’nin tadı yok

Trendyol 1. Lig'de sezona büyük umutlarla başlayan Göztepe'nin ilk iki haftada aldığı sonuçlar hayal kırıklığı yarattı. Kadrosunu yenileyen sarı-kırmızılıların son Ümraniye maçında özellikle hücum hattında beklenen performansı sahaya yansıtamaması ve henüz golle tanışamaması taraftarların tepkisini çekerken, sarı-kırmızılı ekibe gönül verenlerin yine sosyal medyadan yaptığı eleştiriler dikkat çekti.

SAKATLIKLAR BOZDU

Göztepeli taraftar teknik direktör Radomir Kokovic'in oyun sistemine de tepki gösterirken "Bu sistemle, bu oyunla olmaz" ve "90 dakika biz ne izledik?" gibi yorumlarda bulundular. Kokovic ise Ogün'ün sakatlanması sebebiyle sistem değişikliğine gitmek zorunda kaldıklarını belirterek "Tabii ki maçı kazanmak istiyorduk. İyi de başladık ve karşılaşmanın kontrolü bizdeydi. Fakat daha sonra beklemediğimiz bazı sakatlıklar yaşadık ve 2 kere sistemi değiştirmek zorunda kaldık. Bu sistem değişikliklerinin ardından oyuna giren oyuncularımızdan bazıları bu sisteme alışık değildi. O yüzden bazı anlarda sıkıntılar yaşadık. Çok fazla fırsatlar yakaladık fakat bunları gole çeviremedik. Bence 0-0 adil bir skordu ve buradan bu şekilde ayrılıyoruz" şeklinde konuştu.

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