Göztepe’de şok karar

Trendyol 1. Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak gösterdiği kötü performansla iki haftasa sadece 1 puan toplayabilen Göztepe, kadro dışı kararıyla sarsılıyor. Ligin ilk haftasında evinde aldığı Sakaryaspor mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor ile berabere kalıp istediği başlangıcı yapamayan Göz-Göz, disiplinsiz hareketler gösterdiği gerekçesiyle 24 yaşındaki sol bek Yunus Emre Gedik'i kadro dışı bıraktı. İsmail Köybaşı'nın sakatlanmasının ardından o bölge için gözler Yunus Emre' ye çevrilirken, genç ismin biletinin kesilmesi şaşkınlık yarattı. Sol bek mevkisinde oynatacak oyuncu bulmakta zorlanan İzmir ekibi ise çözümü sağ kanat oyuncusu Kenneth Mamah'ı sola çekerek oynatmakta buldu. Sol bekte Mamah'tan beklediği verimi alamayan İzmir temsilcisi, transfer sezonu tamamlanmadan bu bölgeye takviye yapmak için hazırlıklara başladı.

OYNATILMAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Son olarak Sakaryaspor karşılaşmasında 18 kişilik kadroya giren ancak beklediği forma şansını bulamayan genç futbolcu, oynatılmamasına tepki gösterdi. Kamp döneminin en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Yunus Emre'nin sol bekte eksik varken forma şansı verilmemesi taraftarların da kafasında soru işareti bırakmıştı.

ANKERSEN'DEN CEO KARARI

Göztepe'de dün şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Rasmus Ankersen, sportif direktör Ivan Mance'nin geçici olarak CEO görevine getirildiğini duyurdu. Bilindiği gibi İzmir ekibinde taraftarlar Gürsel Aksel Stadı'nın zeminin ilk maça yetişememiş nedeniyle başta bu görevi yerine getiren Emre Can olmak üzere yönetime tepki göstermişti. Taraftarlar özellikle bir üniversitenin statta mezuniyet yapması nedeniyle zeminin bozulması nedeniyle Emre Can'ı istifaya davet etmişti. Ankersen, yaptığı açıklamada taraftarlardan bu durum için özür diledi ve Ivan Mance'nin kulüp CEO arayışını sürdürürken, bu görevi yerine getireceğini belirtti. Ankersen taraftar desteğini çok önemli olduğunu belirtti ve sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Son derece önemli bir sezonla karşı karşıyayız ve hedefimize ulaşmak için taraftarımızın gücünü arkamıza almamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte tam destek vereceğinize şüphem yok."