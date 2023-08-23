Göz-Göz’de Nielsen imzaladı

Trendyol Birinci Lig'in İzmirli ekiplerinden Göztepe, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Kadrosuna birçok yıldız isim katan ve bu sezon şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılı kulüp, Danimarkalı savunma oyuncusu Lasse Nielsen'e imzayı attırdı.

14. TRANSFERİ OLDU

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Nielsen'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadedelere yer verildi: "1988 doğumlu defans oyuncusu Lasse Nielsen ile iki yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak İsveç ekiplerinden Malmö FF forması giyen Nielsen'in Şampiyonlar Ligi kariyerinde 35, Avrupa Ligi kariyerinde 44, Danimarka Süper Ligi kariyerinde 151, İsveç Allsvenskan kariyerinde 137 ve Belçika Pro Ligi kariyerinde ise 64 maç bulunuyor. Lasse Nielsen'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." Nielsen, Göztepe'nin şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda yaptığı 14. transferi oldu.

İSMAİL DERBİDE YOK

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli sol beki İsmail Köybaşı'nın takıma dönüş tarihi uzadı. Sezon başı İtalya kampında sakatlanan ve geçtiğimiz gün antrenmanı da yarıda bırakan 34 yaşındaki futbolcunun 4-16 Eylül tarihleri arasında verilecek milli maç arasının ardından 5. hafta oynanacak Bandırmaspor maçında forma giymesi bekleniyor. İsmail, 4. haftadaki Altay derbisini kaçıracak.