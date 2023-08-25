Göz-Göz’ün kozu fikstürü

Trendyol 1. Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan Göztepe önündeki 5 maçlık süreçte fikstür avantajına güveniyor. Ligde ilk iki haftayı 1 puanla geçen sarı-kırmızılılar, önündeki 5 maçta Ege Bölgesi dışına çıkmayacak. Bu süreçte üç mücadeleyi Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarının önünde oynayacak İzmir temsilcisi, diğer iki maçta da biri İzmir olmak üzere Ege ekipleriyle karşılaşacak. Göz- Göz, Ege serüveninin ilk maçını önce yarın evinde Çorum FK ile oynayacak. İzmir ekibi, daha sonra İzmir'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda derbide ezeli rakibi Altay'ın rakibi olacak.

3 HAFTA İZMİR'DE GEÇECEK

Sarı-kırmızılılar, Altay sınavının ardından Bandırmaspor'u konuk edecek. İzmir temsilcisi, bu 3 haftalık süreçte İzmir dışına çıkmamış olacak. Sonraki hafta ise Ege derbisinde bu kez Manisa FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak Göztepe, ilk kez İzmir dışına çıkacak. Ege'deki son sınavını evinde Adanaspor'a karşı verecek Göz-Göz taraftar desteğini yine arkasına alacak. Ege'de oynamanın avantajını iyi kullanmak isteyen İzmir ekibi, bu maçlardan alacağı puanlarla ligde üst sıralara tırmanmak istiyor.