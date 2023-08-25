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Göztepe’den Medical Point ile işbirliği

HABER MERKEZİ
Göztepe’den Medical Point ile işbirliği

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi ile İzmir'in köklü ekibi Göztepe arasında dün sponsorluk anlaşması imzalandı. Medical Point İzmir Hastanesi'nde düzenlenen törende konuşan hastanenin Medical Point Hastaneler Grubu CEO'su Veysi Kubba, Türkiye'nin köklü kulüplerinden Göztepe'nin kadın voleybol, erkek hentbol ve olimpik branşlarındaki sporcularına sağlık sponsoru olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"İŞBİRLİĞİYLE GELİŞTİRECEĞİZ"

KUBBA, "Göztepe'mizin başarılı sporcularına sağlık hizmeti vermekten memnuniyet duyacağız" dedi. Göztepe Amatör Branşlar Başkanı Mehmet Sepil de Göztepe'nin 17 branşının olduğunu hatırlatarak, sağlık dendiği zaman sadece sakatlığın akla gelmemesi gerektiğini belirten Sepil, "Bunu sporculara verilecek psikolojik destek, her türlü destek, bütün bunları bir araya getirmemiz gerekiyor. Bu işbirliği sayesinde bunu geliştireceğiz" dedi.

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