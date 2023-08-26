Hasret bitiyor

Trendyol 1. Lig'de sezonu evinden uzakta açan Göztepe'nin Gürsel Aksel hasreti sona eriyor. İlk 2 maçta Sakaryaspor'a yenilip Ümraniyespor'la berabere kalan Göz-Göz bugün Çorum FK'yı ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Ali Yılmaz düdük çalacak. Stattaki zeminin bozuk olması nedeniyle Sakaryaspor'u Akhisar'da konuk etmek zorunda kalan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez evinde taraftarının huzura çıkacak.

İSMAİL OYNAMAYACAK

İzmir ekibinde sakatlığı süren İsmail oynayamayacak. Bilet fiyatları ise 1. kategori 580, 2. kategori 480, 3. kategori 280, 4. kategori 210, 5 ve 6. kategori ise 80 TL olarak belirlendi. Ligde gol atamayan 5 ekipten biri olan Göztepe, 1 puanla 15. sırada yer alıyor.

GÖZ-GÖZ EVİNE DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı yönetim ile taraftarın arası Gürsel Aksel Stadı'nın zemininin yeni sezona yetişmemesi nedeniyle oldukça gerilmiş ve takımın Mali İşler Sorumlusu Emre Can'a istifa çağrıları yükselmişti. 3.5 ay sonra evine dönen 12. adamın maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Geçtiğimiz gün taraftarla yönetim arasındaki gerginliği dindirmek için Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, kulübe geçici olarak CEO olarak Ivan Mance'ı görevlendirmişti. Bu hamlenin ardından tatmin olmayan taraftarın karşılaşmada istifa çağrısını sürdüreceği öğrenildi.