Kabus gibi

Trendyol 1. Lig'e istediği gibi başlayamayan Göztepe, kabus yaşıyor. Yeni sezona büyük umutlarla başlayan ve hedefini zirve olarak belirleyen İzmir temsilcisi, ilk 3 haftada büyük hayal kırıklığı yaşadı. İddialı bir kadro kuran sarı-kırmızılılar Sakarya ve Çorum FK'ya mağlup olurken, Ümraniye ile berabere kaldı. Sezona stat kriziyle giren İzmir ekibinde taraftarın kulübe olan tepkisi giderek artıyor. Taraftarlar, zeminin sezon başına yetişmemesi ve ilk üç maçta ortaya konan futbol sonrası hayal kırıklığına uğradı. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler sosyal medyadan başta teknik direktör Radomir Kokovic olmak üzere, yönetime tepki gösterdi.

TARAFTAR SÖZ ALDI

Bu arada son oynanan Çorum FK müsabakasının ardından taraftarlar oyuncuları tribünlere davet edip önümüzdeki hafta oynanacak Altay derbisi öncesi takımdan başarı sözü aldı. Teknik direktör Radomir Kokovic yaptığı değerlendirmede kötü bir yenilgi aldıklarını dile getirerek, "Mücadele ettik ama skoru döndüremedik. Ben büyük hayal kırıklığı yaşıyorum, takım büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Taraftarımızdan na kırmı- özür dileriz" dedi.

KOKOVİC'E TEPKİ YAĞDI

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic'e sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki yağdı. Taraftarlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. Yapılan bazı yorumlar şu şekilde:

- @ONUROZSU: Bu takımın başında hoca olmasa zaten bu kadar top oynar. Ben hücum organizasyonu göremiyorum. Halı saha futbolu bildiğin. Oyuncular da gerçek kalitelerini gösteremiyorlar.

- @BATİ_HAN_: Kadroya baktığında bu ligi rahatlıkla lider bitirebilecek potansiyelde adamlar ama bunları oynatmakta hocaya düşüyor. Ben başımızda hoca göremiyorum.

- @YUSUF.SİVASLİ.

9: Göztepe stajyer antrenör yetiştirme yurdu değil.

- @SEDAT_YAZİ-

Cİ: Oyun yok, taktik hak getire, orta saha yok, geriden uzun top yok. Bolca geri paslar var. Bu hoca bizi futboldan soğutuyor.