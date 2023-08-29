Son 4 sezonun en kötüsü

TRENDYOL 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Göztepe, son 4 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Geçtiğimiz sezon ikinci devre yakaladığı müthiş bir seriyle Play-Off oynayan ancak başarılı bir performans sergileyemeyen ve çeyrek final karşılaşmasında elenen Göz- Göz, yeni sezona çok kötü girdi. İddialı bir kadro kurarak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, ligin ilk üç haftasında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak hanesine sadece 1 puan yazdırabildi. İzmir temsilcisi bu performansıyla, son 4 senenin en kötü sezon girişini yaptı.

GOL YOLLARINDA DA GERİDE

GÖZTEPE, 2020-2021 sezonuna 1 galibiyet ve 2 beraberlikle hanesine 5 puan yazdırarak başlarken, 2021- 2022 sezonunun başında 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 2 puan toplamıştı. Play-Off oynadığı 2022-2023 sezonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar zirveye gözünü diktiği yeni sezonda ise beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Bu sezon oynadığı ilk 3 karşılaşmada sadece 1 gol atan İzmir ekibi, bu alanlada da son 4 yılın en kötüsü oldu. 2020- 21'de 8 kez fileleri havalandıran Göz-Göz, 2021-22 ve 2022- 23'de 3'er kez gol atma başarısı göstermişti.