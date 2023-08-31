Kırılma noktası

Trendyol 1. Lig'de gözler pazar günü oynanacak Altay-Göztepe derbisine çevrildi. Yeni sezon öncesi lige istedikleri gibi başlayamayan iki ekibin kapışması nefesleri kesecek. Altay ve Göztepe'nin ligin ilk karşılaşmalarından aldığı sonuçlar bu müsabakanın önemini iki kat arttırıyor. İlk 3 maçından henüz galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayla yeni sezonda ilk kez kazanmak isterken ekonomik kriz ve transfer yasağı nedeniyle sancılı günler geçiren siyahbeyazlı ekibin alacağı her puan hayati öneme sahip. İki İzmir temsilcisi, kritik derbide birbirine diş geçirerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

ALTAY DAHA ÜSTÜN

Ezeli rekabette Altay'ın, Göztepe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında bugüne kadar 75 karşılaşma oynanırken, siyah-beyazlılar 33 kez güldü. 15 maçta ise Göztepe 3 puanı almasını bildi.

İSMAİL KÖYBAŞI KRİTİK DERBİDE YOK

İzmir temsilcisinin değişilmezleri arasında bulunan 34 yaşındaki sol bek İsmail Köybaşı'nın topuğundaki sakatlık nedeniyle Altay karşılaşmasında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Kokovic'in Köybaşı'nın doktorlarıyla yeniden görüşeceği ve maç günü yeniden bir değerlendirme yapacağı kaydedildi. Köybaşı, Göztepe'nin yeni sezonda oynadığı ilk 3 karşılaşmada da sakatlığı nedeniyle kadroda kendine yer bulamamıştı.

GÖZ-GÖZ'DE CAMİA KENETLENDİ

Göztepe'de camia galibiyet için kenetlendi. Sportif Direktör Ivan Mance ve teknik direktör Radomir Kokovic yönetiminde fiziksel ve mental olarak derbiye hazırlanan Göztepe'de oyuncular da taraftara 3 puan sözü verdi. Çorum FK yenilgisinin ardından tribünlere gidip özür dileyen futbolcuların derbiye moralli hazırlandıkları ifade edildi. Kokovic'in imha planını ise "Arkayı sağlama al, önde baskıyı kur" olarak belirlediği öğrenildi.

PAİXAO'YA CENTİLMENLİK ÖDÜLÜ

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen TFF Fair Play-Adil Oyun Ödülleri töreninde Paixao, 1'inci Lig'in en centilmen futbolcusu ödülüne layık görüldü. TFF'den yapılan açıklamada, "2018 yılından bu yana Altay forması giyen Marco Paixao, bu süre zarfında 4 kez gol kralı olma başarısını gösterirken aynı zamanda tüm kariyeri boyunca kırmızı kart görmemesi ile takdire şayan bir davranış tarzı sergilemektedir. Bu çerçevede, 'En Centilmen Futbolcu' dalında Marco Paixao'nun seçilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.