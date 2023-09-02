Göz-Göz’ün derbi fobisi

TRENDYOL 1. Lig'de İzmir'de gözler yarın oynanacak Altay-Göztepe derbisine çevrilirken, konuk takım konumundaki Göz-Göz rakibine karşı üstünlük kurmakta zorlanıyor. Sarıkırmızılılar, çeşitli kulvarlarda ezeli rakibi Altay ile oynadığı son 26 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarırken adeta derbi fobisi yaşıyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçteki tek galibiyetini 2014-2015 sezonunda 3-0'lık sonuçla evinde alırken, diğer 25 maçta 14 yenilgi ve 11 beraberlik aldı. 1979-1980 sezonundan bu yana ezeli rakibi karşısında sahadan 1 kez üstün taraf olarak ayrılan Göztepe, Altay maçını hem tırmanışa geçmek hem de taraftarlarıyla barışmak için fırsat olarak görüyor

ZİNCİRİ KIRMAK İSTİYOR

SARI-KIRMIZILILAR, gerçekleştirdiği flaş transferlerle şampiyonluk parolasıyla başladığı ligin ilk 3 maçında Sakaryaspor ve Çorum FK'ya kaybederken, Ümraniyespor'la ise golsüz berabere kalarak son 4 sezonun en kötü performansına imza atmış ve taraftarlardan tepki almıştı. Bir an önce çıkış yakalamanın hesaplarını yapan sarıkırmızılılar Altay karşısında zinciri kırmayı planlıyor.

KÖYBAŞI YİNE YOK

Göztepe'nin İtalya kampında sakatlanarak uzun süredir takımdan ayrı kalan savunmanın etkili ismi İsmail Köybaşı derbiye de yetişmiyor. Tecrübeli bekin tedavisi tüm hızıyla sürerken, milli maç arasında idmanlara başlayacak olan Köybaşı'nın on bire dahil olması yine bir süre alacak. İsmail sezonun ilk üç maçında da forma giyememişti.

SORY DİALLO VALENCİENNES'DE

Göztepe'nin Senegal 1. Ligi ekiplerinden Diambars'tan kadrosuna kattığı 2003 doğumlu sol kanat oyuncusu Ibrahima Sory Diallo'nun Fransa 2. Lig ekibi Valenciennes'e kiralandığı öğrenildi