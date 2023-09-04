Derbide Göz-Göz güldü

Trendyol 1. Lig'de İzmir derbisinde Göztepe, Altay'ı uzatmanın son dakikasında bulduğu golle yendi ve 3 puan hasretini dindirdi. 11'inci dakikada Altay atağında soldan ceza sahasına giren Paixao'nun yerden vuruşunda kaleci Lis köşeye giden topu son anda kornere çeldi. 22'nci dakikada sağdan ceza sahasına giren Göztepeli Messaoudi müsait pozisyonda kötü bir pasla topu kaleci Eren'e teslim etti. 62. dakikada Göztepe atağında ceza yayı gerisinden Celil'in plase vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı. 83'üncü dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sağdan Celil'in kullandığı kornerde ceza sahasında Ümit'in kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

KIRMIZI ÇIKTI

89'uncu dakikada sağdan Tolga'nın kullandığı frikikte Paixao kafayı vurdu, kaleci Lis yerden seken topu köşeden çıkararak mutlak golü önledi. 90+7'nci dakikada sağdan Tijanic'in kullandığı kornerde Atınç yakın mesafeden kafayla fileleri sarstı: 0-1. 90+8'inci dakikada gol sevincini abartması nedeniyle Atınç önce sarı, sonra ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Altay yedek kulübesi Atınç'a büyük tepki gösterirken, iki takım oyuncuları arasında itişmeler ve gerginlik yaşandı. Bu sırada Altay'da Murat Uluç yedek kulübesinde direkt kırmızı kart gördü.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Dün akşam Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan kritik İzmir derbisinde Altay taraftarları adeta stada akın etti. Tribünlerin büyük bir çoğunluğunu dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, ısınma bölümünden itibaren mücadele boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına tam destek verdi.

İKİSİ DE DEĞİŞTİRDİ

İzmir derbisinde her iki takımın çalıştırıcısı da kadrolarında değişime gitti. Ev sahibi Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü mücadeleye geçen hafta oynanan Kocaelispor müsabakasında sahaya sürdüğü ilk 11'den farklı olarak iki değişiklikle çıktı. Genç çalıştırıcı Özgür ve Arda'nın yerlerine Efe ve Caner'i maçın başlangıç kadrosunda yer verdi. Sarı-kırmızılılarda ise Radomir Kokovic son oynadıkları Çorum FK karşılaşmasında görev verdiği iki ismi bu kez yedek bekletti. Sırp çalıştırıcı sol bekte Ali Dere'nin yerine Yunus Emre Gedik'e, Tarkan'ın yerine ise Ümit'e forma verdi.

SAHA KARIŞTI

İzmir derbisinin son saniyelerinde saha bir anda karıştı. 90+7. dakikada Atınç Göztepe'yi 1-0 öne geçiren golü atarken, ardından yaptığı sevinç tepki çekti. Hakem, Atınç'a sarı kart gösterirken, Altaylı futbolcular da başarılı savunmacıya tepki gösterdi. Atınç sevinç gösterilerine devam ederken, ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı. Soyunma odası koridoruna doğru giden sarı-kırmızılı futbolcudışarı çıkmakta ağır davranınca Altaylı oyuncular Atınç'ın üzerine yürüdü. Bu esnada iki yedek kulübesi birbirine girdi. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, Altay'da Murat Uluç, Göztepe'de ise yardımcı antrenör kırmızı kart gördü.