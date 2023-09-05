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Haberler Göztepe Göz-Göz lige döndü

Göz-Göz lige döndü

Transfer hamleleriyle zirveye gözünü diken sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini yenerek 9 yıllık hasrete son verirken, 4 puana ulaşarak nefes aldı.

HABER MERKEZİ
Göz-Göz lige döndü

Trendyol 1. Lig'de lige istediği gibi başlayamayan Göztepe, son saniyede gelen derbi zaferiyle hayata döndü. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay'ın konuğu olan sarıkırmızılılar 90+7. dakikada stoperi Atınç Nukan'ın kafa golüyle 1-0 kazanmayı bildi. Göz-Göz, bu golle anlamlı bir zafere de imza attı. Siyah-beyazlı ekip karşısında son galibiyetini 2014-2015 sezonunda alan Göztepe, 9 yıl sonra rakibini yenmeyi başardı. Rakip takım taraftarlarının baskısı altında 3 puana ulaşmayı bilen sarı-kırmızılılar hem kötü talihini yendi, hem de ligdeki ilk galibiyetini alarak 4 puanla yeniden hayata döndü.

TARAFTARA ARMAĞAN

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, Altay galibiyetini Göztepe taraftarına armağan etti. Kokovic, "Öncelikle bu galibiyeti iyi günde ve kötü günde yanımızda olan taraftarlarımıza hediye etmek istiyorum. Altay'ı da tebrik ediyorum. Baskılı bir maç oldu. Dışarıdan göze hoş gelen futbol belki yoktu ama bu tarz maçlar böyle oluyor. İlk yarıdaki oyunumuzdan memnun değildim. Şu andaki mutluluğumu tarif edemem" dedi.

ATINÇ ADETA DEJAVU YAŞADI

Geçen sezonun olaylı karşılaşmasının rövanş maçında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelen Altay ve Göztepe 1-1 berabere kalmıştı. Geçtiğimiz sezon yine bir korner organizasyonunun ardından kafa topuyla fileleri havalandıran deneyimli oyuncu bu sezon da aynı şekilde meşin yuvarlağı ağlara göndererek adeta dejavu yaşadı.

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