En hırçını İzmir

Trendyol 1. Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan iki İzmir temsilcisi, geride kalan 4 haftanın en hırçın iki ekibi oldu. Alman spor sitesi Transfermarkt. com'da yer alan Centilmenlik Tablosu'na göre Göztepe ile Altay 1. Lig ekipleri arasında en fazla kart gören ekiplerin başında geldi. Listenin ilk sırasında yer alan Göz-Göz, sadece sezonun ilk maçı olan Sakaryaspor mücadelesinde kart görmezken, son üç karşılaşmada adeta kart koleksiyonu yaptı. Sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor müsabakasında 4, Çorum FK karşısında 5, İzmir derbisinde Altay'a karşı ise 4 sarı, 1 de kırmızı olmak üzere toplamda 13 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

ALTAY 2. SIRADA YER ALDI

Centilmenlik tablosunda Göztepe'nin ardından en hırçın ikinci takım olan Altay ise 4 haftada 11 sarı, 1 kırmızı kart gördü. Sezonun ilk maçında Paixao'nun gördüğü sarı kartla açılışı yapan siyah-beyazlılar ardından Tuzlaspor maçında 3, Kocaelispor karşısında 2, son oynanan maçta Göz-Göz'e karşı ise 5 sarı, 1 de kırmızı kartla cezalandırıldı. İki İzmir kulübünü 10 sarı, 1 kırmızı kartla Sakaryaspor takip ederken, Ümraniyespor en fazla sarı kart gören ekip olmasına rağmen (15), hiç kırmızı kart görmediği için dördüncü sırada geldi.