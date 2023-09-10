Göz-Göz’den yeni hamle

Trendyol 1. Lig'de milli araya moralli giren Göztepe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapacak olan sarı-kırmızılı ekibin Sakaryaspor'un orta sahası Michal Nalepa ile ilgilendiği öğrenildi. Geçen sezon Sakarya ekibi ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki deneyimli oyuncu Göz-Göz'ün radarına girdi. Sözleşmesi 2024'te bitecek Polonyalı oyuncudan olumlu dönüş alındı.

URFA VE ÇORUM DA TALİP

Şanlıurfaspor ve Çorum FK'nın da oyuncu için devrede olduğu ancak Nalepa'nın İzmir ekibine yakın olduğu kaydedildi. Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Göztepe CEO'luk görevine yükseltilen Ivan Mance'ın oyuncuyu bir süredir takip ettiği ve takıma katılmasına onay verdiği öğrenildi. Geçen sezon 32 maçta 1 gol atan, yeni sezonda ise 4 maçta 1 kez fileleri havalandıran başarılı oyuncunun bonservis engeli aşılmaya çalışılıyor.

SAKATLARDAN MÜJDELİ HABER

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Ali Dere, Ahmed Ildız, Tarkan Serbest ve Obinna Mamah iyileşip takımla idmanlara başladı. Sezon başından bu yana yaşadığı adale sakatlığı yüzünden forma giyemeyen sol bek İsmail Köybaşı'nın da tedavisinde sona gelindiği ifade edildi. Henüz takımla idmanlara çıkmayan deneyimli oyuncunun önümüzdeki hafta iç sahada oynanacak Bandırmaspor maçına kadar iyileşeceği bildirildi. Ancak antrenman eksiği bulunan İsmail'in Bandırmaspor müsabakasında direkt oynaması zor gözüküyor.