Göz-Göz’e Kartal geliyor

Trendyol 1. Lig'de milli araya moralli giren Göztepe orta saha takviyesine yoğunlaştı. Yönetim, geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Beşiktaş'ta olan 22 yaşındaki orta saha Kartal Kayra Yılmaz'ı gündemine aldı. İzmir temsilcisi, geçen sezon Hasic ve Emirhan'ı kiralayarak İstanbul ekibiyle transfer köprüsü oluşturmuştu. Bu ilişkileri geliştirmek isteyen İzmir ekibi, Kartal Kayra'yı da kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek Yılmaz'ı kiralamak isteyen Göztepe, Beşiktaş ile temasa geçti. İlk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken sarı-kırmızılı kurmaylar, Yılmaz ile masaya oturarak teklifini iletecek.

SON HAMLE OLABİLİR

Sarı-kırmızılılar, Kartal Kayra'nın transferiyle yaz dönemini noktalamak istiyor. Ümraniye'de 26 maçta 1 asist ile dikkatleri çeken oyuncunun Göztepe'ye transferine sıcak bakabileceği belirtildi.

GÖZTEPE BODRUM'A PATLADI

Trendyol Birinci Lig'in Egeli takımları Göztepe ve Bodrumspor, lige verilen milli arayı boş geçirmemek için hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı Göztepe 5-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar, müsabakaya Arda, Yunus Emre, Taha, Nielsen, Ogün, Yalçın, Celil, Tijanic, Furkan, Messaoudi ve Diouf 11'yle çıktı. Yeşil-beyazlılar ise maça Bahri, Eren, Süleyman, Omar, Halil İbrahim, Haqi, Ali, Burak, Muhammed, Pedro ve Adem 11'yle çıktı. İzmir temsilcisi, 31. dakikada Mame Diouf'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda baskısını artıran Göztepe, 54, 72 ve 88'de Kubilay Kanatsızkuş ve 67'de Romal Palmer'ın attığı gollerle rakibine gol yağdırdı. Sarı-kırmızılılar, rakiplerine gözdağı verdi.