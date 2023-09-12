Torje bombası

Trendyol 1. Lig'de milli maç arasında hazırlıklarını sürdüren Göztepe, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen 33 yaşındaki Romanyalı sağ kanat Gabriel Torje ile ilgileniyor. Deneyimli oyuncu ile temasa geçen kurmaylar, ilk görüşmeden olumlu bir dönüş aldı. Hafta içi Torje ile masaya oturmak için hazırlanan yönetim, teklifini sunacak. Şu an boşta olan ve kariyerinde La Liga ve Süper Lig gibi önemli liglerde forma giyen oyuncu da Göz-Göz'e oldukça sıcak yaklaşıyor.

OYUNCUYU IVAN MANCE ÖNERDİ

HÜCUM hattını besleyecek bir oyuncu arayan İzmir temsilcisinde Torje'yi Göztepe CEO'su Ivan Mance'ın bir süredir takip ettiği ve radarına aldığı öğrenildi. Birkaç kulüp ile daha görüşen oyuncunun şartlar oluştuğu takdirde Göztepe'ye en kısa sürede imza atmak istediği kaydedildi. Torje, geçen sezon Başkent ekibinde sadece 9 maçta forma giyerken 2 gol kaydetmişti.

KUBİLAY KANATLANDI

Transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan transfer edilen ve sezon başından beri bir türlü beklediği forma şansını bulamayan 26 yaşındaki golcü Kubilay Kanatsızkuş, geçtiğimiz gün Bodrum FK ile oynanan hazırlık karşılaşmasında adeta patlama yaptı. Göz- Göz, Muğla ekibini 5-0 yenerken, deneyimli golcü attığı 3 gol ile teknik ekibe göz kırptı. Sezon başından bu yana oyuna son dakikalarda giren Kanatsızkuş, camiaya 'ben de varım' mesajı verdi. Teknik ekibin önümüzdeki karşılaşmalarda hırsından dolayı oyuncuya daha fazla forma şansı vermesi bekleniyor.

GÖZ-GÖZ'ÜN ENİS ISRARI

Trabzonspor'un Southampton'dan Nijeryalı forvet Paul Onuachu'yu transfer etmesinin ardından Göztepe, bordo- mavililerden golcüsü Enis Destan'ı istemişti. Daha önce Karadeniz ekibinden orta saha Kerem Şen ve forvet Batuhan Kör'ü kadrosuna dahil etmeyi planlayan İzmir ekibi, Enis Destan'da karar kıldı. Trabzonspor, bu sezon iki gol atarak yıldızlaşan genç forveti bırakmak istemezken, sarı-kırmızılı ekibin yüzde 70 hisselerini elinde bulunan Sports Republic şirketi Destan'ı almak için oldukça ısrarcı davranıyor. Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki günlerde kararını vereceği ifade edildi.