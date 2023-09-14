Doğan Erdoğan geliyor

Trendyol 1. Lig'de yeni sezona istediği gibi başlayamayan Göztepe orta saha transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz sezon Fortuna Sittard forması giyen 26 yaşındaki orta saha Doğan Erdoğan'ı radarına aldığı öğrenildi. Kulübüyle sözleşmesi biten ve şu an boşta olan oyuncu ile temasa geçen kurmaylar, transferi önemli bir noktaya kadar getirdi. Tecrübeli isimden ilk görüşmelerde olumlu dönüş alan yönetim, yıllık ücret konusunda pazarlıklarını sürdürüyor. Göztepe'de transferin başındaki isim olan CEO Ivan Mance'ın cuma gününe kadar transferi noktalaması bekleniyor.

TAKIMA GÜÇ KATACAK

Süper Lig ekiplerinin de radarında olan ve daha önce Türkiye'de birçok kulüpte forma giyen Doğan'ın transferinin gerçekleşmesi halinde Göz- Göz orta sahası gücüne güç katacak. Geçen sezon Fortuna Sittard formasıyla 27 karşılaşmada görev alan ve performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Doğan Erdoğan'ın bonservis engelinin de olmaması transferin gerçekleşme olasılığını arttırıyor.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılı ekibin hafta sonu Bandırmaspor ile oynayacağı kritik karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. Passolig üzerinden satışa sunulan biletlerde 1. Kategori: 580TL, 2. Kategori 480TL, 3. Kategori 280TL, 4. Kategori 210TL, 5. Kategori 80TL, 6. Kategori: 80TL olarak belirlendi. Öte yandan yönetim tarafından Göztepe Mobil Uygulamasını kullanan üyelere indirimli bilet satılacağı ifade edildi.

DİOUF: İYİ BİR TAKIM OLDUK

Göztepe'nin forveti Mame Briam Diouf, takımın iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Diouf, "İstediğimiz gibi başlayamadık. Yavaş yavaş istediğimiz noktaya geliyoruz. Hep beraber mutluluğa ulaşacağız. Benim için yeni bir lig. Süper Lig biraz daha tecrübeye dayalı. 1. Lig biraz daha saldırgan. Sürekli öğreniyor ve gelişiyorum. Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız" dedi.

KÖYBAŞI: YENİ YAPILANIYORUZ

Geçen seneye kıyasla daha kuvvetli bir kadroya sahip olduklarını belirten İsmail Köybaşı, "Altay maçında önemli bir galibiyet aldık. Bir sezon yaşanacak şanssızlıklar ilk 3 haftada başımıza geldi. Ama moral bozmaya gerek yok, daha yolun başındayız" ifadelerini kullandı. Köybaşı, sakatlık probleminin de iyiye gittiğini söyledi.